Kamento pondrá fin a su gira ‘La Serrana’ en el Jardín Botánico

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha anunciado la celebración del concierto Fin de gira ‘La Serrana’ de Karmento, una de las grandes citas del V Festival del Jardín Botánico y uno de los eventos musicales más especiales de la programación cultural de este año, que supondrá además el cierre definitivo de un proyecto artístico que ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de la artista manchega.

El espectáculo tendrá lugar el próximo 11 de junio, a las 21.00 horas, en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, un espacio singular que acogerá una velada cargada de emoción, raíces y sensibilidad artística.

La responsable municipal de Cultura ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para acercar a los ciudadanos una programación cultural diversa, de calidad y profundamente vinculada a nuestra identidad, y Karmento representa de forma ejemplar esa unión entre tradición, emoción y modernidad que conecta con públicos de todas las edades”.

La concejala también ha querido agradecer “la implicación de todas las personas, instituciones y equipos técnicos que hacen posible que Albacete continúe consolidándose como una ciudad referente en el ámbito cultural”, destacando igualmente “la magnífica acogida que siempre recibe el público cada una de las propuestas culturales organizadas en la ciudad”.

Karmento pondrá así el broche final a uno de los trabajos más personales, valientes y reconocidos de su carrera artística con un último viaje para despedir ‘La Serrana’, un proyecto inspirado en la tradición oral, la memoria familiar y el universo femenino rural. A través de canciones cargadas de identidad y emoción, la artista manchega ha logrado construir un lenguaje propio que combina el folclore popular con sonidos contemporáneos, conectando con el público desde la honestidad y la cercanía.

Tras recorrer numerosos escenarios de España, Latinoamérica y el norte de África, y después de más de un centenar de conciertos, Karmento cerrará esta etapa artística con una propuesta escénica renovada y especialmente diseñada para esta despedida, donde la música, la narrativa visual y la emoción compartirán protagonismo. El espectáculo ofrecerá al público una experiencia íntima y envolvente en la que tradición y vanguardia dialogan constantemente desde una mirada contemporánea profundamente arraigada a la tierra.

Las entradas para Fin de gira ‘La Serrana’ ya se encuentran disponibles a un precio general de 16 euros a través de la plataforma Globalentradas y de los canales habituales de venta de Cultural Albacete.