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‘Japón en verso’, la exposición que nos descubre el país nipón

El creador albaceteño Jesús Díez ha elegido 45 instantáneas tras más de una década de trabajo sobre el terreno

Onda Cero Albacete

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‘Japón en verso’, la exposición que nos descubre el país nipón
‘Japón en verso’, la exposición que nos descubre el país nipón | JCCM

En la Sala de Exposiciones de la Casa Perona puede visitarse, hasta el 23 de mayo, la muestra ‘Japón en verso’, que recopila un total de 45 fotografías tomadas en el país nipón.

El delegado Diego Pérez, en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha expresado la admiración ante la obra expuesta en la Casa Perona, “fruto de más de 15 años de viajes, exploración y descubrimiento por Japón”. “Cada imagen nos invita a detenernos, a contemplar y a descubrir la belleza efímera que muchas veces pasa desapercibida, porque, como sugiere el propio título de la muestra, la poesía no está escrita en las paredes, sino que emerge de la mirada y de las emociones que despiertan estas fotografías”, ha matizado.

Jesús Díez, artífice de ‘Japón en verso’, ha apuntado que esta muestra fotográfica es una colección de instantes “encontrados en los distintos viajes que ha realizado al país nipón. Más que buscarlos yo, estos rincones, éstos momentos, me encontraron a mi”, ha apuntado el artista, quien ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha la posibilidad de poder mostrar sus trabajos en pleno centro de la ciudad de Albacete. “Espero que los albaceteños disfruten de esta exposición, que tantas emociones me despierta”.

En la exhibición presente en la Casa Perona pueden verse desde los picos nevados de Hokkaido, donde se mezcla la nieve con el cielo ardiente, pasando por los lagos etéreos de Kamikochi, antes de que se marche la escarcha, hasta los misteriosos bosques de Yakushima, en los que los cedros invocan extrañas criaturas.

Este no es el primer trabajo expositivo de Jesús Díez, y entre sus exhibiciones anteriores, destaca la realizada hace unos años en Japón sobre la ciudad de Albacete, y por la que recibió, incluso, una carta de reconocimiento del propio presidente de la región, Emiliano García-Page.

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