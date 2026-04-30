El gobierno regional impulsa la igualdad con una silla adaptada para esquí a las personas con discapacidad

Con la llegada de la primavera finaliza la temporada de esquí, periodo en el que varias personas usuarias de Amiab han podido disfrutar de la práctica de este deporte gracias a una silla adaptada financiada por el gobierno de Castilla-La Mancha.

Este nuevo recurso, destinado a personas con discapacidad física, miembros de la entidad, personas asociadas, trabajadores, familiares, y personas con discapacidad derivadas de otros servicios públicos y privados, así como a personas con discapacidad orgánica y practicantes de deporte, ha sido financiado gracias a una ayuda extraordinaria del ejecutivo autonómico y con el objetivo directo de contribuir a la igualdad favoreciendo que las personas con discapacidad física y orgánica puedan desarrollarse y practicar todo tipo de actividades deportivas.

Tanto desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como desde Amiab, valoran muy positivamente este nuevo recurso que ha permitido que, con apoyo de un monitor especializado, las personas usuarias hayan podido iniciarse y disfrutar de esta disciplina permitiéndoles experimentar nuevas sensaciones y vivir experiencias a las que, de otra forma, sería muy difícil tener acceso.

Características de la silla

El equipamiento adquirido consiste en una silla monoski de aluminio, montada en chasis fijo con sistema de amortiguación regulable en extensión y comprensión, con regulaciones de altura, asiento y reposapiés.

Cabe destacar que esta silla dispone de variedad de posiciones que permiten la práctica de diferentes modalidades (monoesquí y el biesquí) y que las pistas de Cerler, Molina y Sierra Nevada están adaptadas para practicar esquí alpino siendo esta última el lugar elegido para las primeras salidas.

Este tipo de ayudas, sumadas a las políticas públicas impulsadas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, ponen de manifiesto el firme compromiso del ejecutivo de García-Page con la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras y la contribución que se viene realizando para facilitar el acceso a recursos que permitan a todas las personas participar plenamente en la vida social, cultural y deportiva.