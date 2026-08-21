El Gobierno regional convoca ayudas para las personas y familias afectadas por enfermedad celiaca en Castilla-La Mancha

Las personas con enfermedad celiaca ya pueden solicitar las ayudas habilitadas por la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, publicadas esta semana en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.

El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo económico para el mantenimiento de una dieta libre de gluten a aquellas personas que padecen esta enfermedad crónica.

Quienes padecen enfermedad celiaca encuentran mayores dificultades para poder llevar una dieta saludable libre de gluten. Hay estudios que confirman el sobrecoste que las familias tienen que asumir para atender estas necesidades, siendo, además, el único tratamiento posible el seguimiento de una dieta sin gluten y mantenida a lo largo de la vida de la persona, aunque haya etapas con especial cuidado como son la infancia y las personas de edad avanzada.

Previamente a esta convocatoria de ayudas, en 2026 se creó el Registro de personas con enfermedad celíaca, que permitirá conocer el número de afectados en Castilla-La Mancha y su distribución geográfica. Esto podrá agilizar y optimizar estrategias de intervención sanitaria y sociosanitaria, incluidas las posibles ayudas que se convoquen para estas personas. No obstante, la inscripción en el Registro no será imprescindible para acceder a las ayudas convocadas en 2026.

En los primeros días desde la publicación ya se han recibido un total de 301 solicitudes. La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 y hasta el 31 de agosto de 2026.

Los requisitos para acceder a estas ayudas son, entre otros que se indican en la convocatoria, tener diagnosticada la enfermedad celíaca y estar empadronados en un municipio de Castilla-La Mancha.

Las personas que se encuentren en esta situación pueden solicitar mayor información sobre estas ayudas a través del correo electrónico subvencionesceliacosclm@jccm.es y, asimismo, disponen de un teléfono de contacto (925 28 69 00).