La Feria de Albacete ha registrado 3,2 millones de tránsitos por el recinto ferial

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha mostrado su satisfacción ante el inminente cierre de una Feria que está siendo “un éxito de comportamiento, de asistencia, de calidad y también nos ha hecho cargar las pilas a toda la ciudad”, agradeciendo especialmente la manera de prepararla, vivirla, celebrarla y compartirla que tienen todos los albaceteños y albaceteñas.

Un agradecimiento que Serrano ha hecho extensivo a los medios de comunicación, a todos los colectivos y asociaciones, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Local, Bomberos, voluntarios de Protección Civil, a Cruz Roja, los sanitarios y al personal de limpieza, por hacer posible una Feria que “será histórica” en todos los sentidos, destacando el éxito de afluencia registrado, por encima de las cifras alcanzadas el pasado año, sin incidentes reseñables que lamentar, así como los datos del consumo que consolidan nuestra economía.

En este sentido, el alcalde ha explicado que esta mañana se habían detectado más de 3,2 millones de tránsitos, frente a los 3,1 millones registrados tal día como hoy en 2025, a falta de contabilizar las visitas que tendrán lugar hasta las 7:00 horas del día 18, que es cuando finaliza el conteo, señalando que nuestra forma de acoger y nuestra hospitalidad es lo que más valoran las personas que nos visitan.

Así lo ha señalado Manuel Serrano momentos antes de asistir a la tradicional misa manchega en honor a la Virgen de Los Llanos oficiada por el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, amenizada por Grupo de Folklore del barrio Cañicas-Imaginalia y coordinada por la Fava, acompañado por su presidenta, Carmen Sánchez, concejales del Equipo de Gobierno y el resto de los miembros de la Corporación Municipal, entre otros. Una misa que, ante la alerta naranja por lluvias, se ha celebrado este año en la Catedral, en lugar de hacerlo a los pies de la Capilla de la Patrona en el Recinto Ferial.

El alcalde se ha mostrado orgulloso a la hora de señalar que “la sociedad albaceteña está haciendo bien las cosas para que cada vez venga más gente a la Feria y además con unos estándares de calidad que son envidiables”, señalando que una de las cosas que nos hacen ser “una ciudad extraordinaria con la mejor feria de España es que “aquí la Feria la preparan los ciudadanos y todos disfrutan de ella”, asegurando que “cualquier pueblo o ciudad que celebra una feria que no puede disfrutarla todo el pueblo o toda la ciudad, no es una feria”.