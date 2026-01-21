La Fava traslada su lista de reivindicaciones al ayuntamiento de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha mantenido una reunión con la junta directiva de la Fava, con su presidenta Carmen Sánchez al frente, en el Centro Ágora, donde se encuentra su sede, para analizar de su mano el documento de reivindicaciones vecinales 2026 desde la escucha activa, la cercanía y el compromiso que mantiene con el movimiento vecinal.

Acompañado por la concejala de Barrios y Pedanías, Llanos Navarro, y el concejal de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, el alcalde se ha interesado por las principales reivindicaciones de mejora de los barrios de la ciudad que le han hecho llegar y ha tomado buena nota de ellas, así como de los temas que más interesan y preocupan a los vecinos y vecinas de Albacete.

Manuel Serrano ha agradecido a la Fava el magnífico trabajo que ha llevado a cabo, con mucho esfuerzo, compromiso y dedicación, para que este documento reivindicativo sea hoy una realidad, demostrando una vez más que las asociaciones de vecinos son “nuestros ojos y oídos en cada uno de los barrios y, por tanto, los mejores conocedores de las necesidades de la ciudad”.

El alcalde se ha comprometido a estudiar con detenimiento y responsabilidad este documento, asegurando que seguirá trabajando, como hasta ahora, de la mano de la Fava, así como de los vecinos y vecinas de Albacete, para seguir avanzando juntos hacia un “Albacete mejor, más accesible, seguro, igualitario y con mayor calidad de vida para todos”.

Manuel Serrano ha propuesto a la Fava próximas reuniones con el Equipo de Gobierno para seguir abordando juntos sus reivindicaciones, recordando que “no hay nada en Albacete que no se haya hecho sin contar con la opinión de los vecinos o a petición suya como por ejemplo los nuevos proyectos deportivos en los barrios Cañicas-Imaginalia y Medicina, cuyos proyectos de ejecución se están redactando, la reforma integral del Pabellón Universitario para ponerlo a disposición de la ciudad, las obras de los Ejidos de la Feria para mejorar sus accesibilidad, la actuación de la Avenida Julio Carrilero o la ampliación de la zona verde del parque periurbano de ‘La Pulgosa’, entre muchos otros.

En este sentido, el alcalde ha afirmado que seguirá estimulando la participación ciudadana y manteniendo un contacto cercano, directo y constante con los vecinos y vecinas de Albacete porque “son el eje central de nuestra acción de Gobierno”.

Durante la reunión, se han puesto sobre la mesa diferentes cuestiones relacionadas con las zonas verdes, la Zona de Bajas Emisiones, el servicio de autobús, el de préstamo de bicicletas o el de limpieza viaria, así como las obras de ampliación de la Avenida de España o las instalaciones deportivas municipales, entre otras.