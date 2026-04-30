Establecimientos de proximidad repartirán hasta 3.000 en vales a través de la campaña 'Ven siempre a tu comercio'

El diputado provincial del Área Social, José González, ha participado en la presentación de la campaña ‘Ven siempre a tu comercio’, impulsada por la Federación de Comercio de Albacete (FECOM), junto al presidente de la entidad, José Lozano; la secretaria, Ana Bielsa; y María Gómez-Juárez en representación de Globalcaja. Durante su intervención, el diputado ha agradecido a FECOM su invitación a participar “una vez más” en esta acción, destacando el compromiso del Gobierno provincial con el tejido comercial. La campaña se desarrollará hasta el 19 de mayo y contará con la participación de cerca de 200 comercios de Albacete, Hellín, La Roda, Villarrobledo, Caudete, Villamalea y Madrigueras.

El diputado ha destacado que esta campaña no sólo impulsa las ventas, sino que “cumple dos objetivos”: fideliza a los clientes ya existentes y, al mismo tiempo, atrae a nuevos, que "se pueden ver tentados a optar por otros métodos de compra, pero que cuando prueban el comercio de proximidad enseguida perciben la diferencia”.

Además, González ha recordado la colaboración continuada de la Diputación con FECOM y FEDA en el impulso de este tipo de iniciativas, señalando que las administraciones públicas tienen la obligación de apoyar aquellas propuestas que contribuyen al desarrollo socioeconómico del territorio, y ha reiterado que el Gobierno de Santi Cabañero va a estar ahí, “sumando esfuerzos para apoyar al pequeño comercio por la importancia que tiene para la economía de nuestros pueblos y ciudades, pero también por el servicio que ofrece a la ciudadanía”.

Más de 3.000 euros en premios

González también felicitó a la Federación por su labor en defensa del comercio local, animando a la ciudadanía a participar activamente en la campaña que, bajo el lema ‘Ven siempre a tu comercio’, va a incentivar las compras mediante el sorteo de 3.300 euros en vales (110 premios de 30 euros), que podrán canjearse en los establecimientos adheridos. Los sorteos se celebrarán el 25 de mayo en las distintas sedes de FEDA, y los premios deberán canjearse entre el 25 y el 30 de mayo.