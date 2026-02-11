‘La escultura en el cuadro’, de Paco Rojas, en el Museo de Albacete hasta el 5 de abril

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha anunciado la inauguración de la exposición ´La escultura en el cuadro´, del artista Paco Rojas, en el Museo de Albacete, muestra que está compuesta por un total de 70 obras realizadas entre los años 2020 y 2025. Combina pintura y escultura en un lenguaje híbrido y mantiene un estilo que pivota entre la abstracción surrealista y el surrealismo abstracto.

Las obras muestran características como fosos y oquedades, formas surgidas de otras dimensiones y ambigüedad entre volumen y superficie; exploran también los límites entre disciplinas a la vez que cuestionan la pintura y la escultura. Todas las obras están acompañadas de textos.

Comisariada por Mayte Zahonero y el propio Paco de Rojas, la muestra, que pasó primero por las ciudades de Toledo y Ciudad Real, se desplazará tras su estancia en Albacete a Cuenca, donde se expondrá en el Museo de Cuenca-Sala Princesa Zadia, desde abril hasta una fecha por determinar en el mes de junio de 2026.

Paco Rojas, nacido en Toledo en 1942, es pintor, escultor y profesor, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y licenciado por la de San Fernando en 1964, con estudios de doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

Ha desarrollado su trayectoria artística y docente principalmente en su ciudad natal, donde mantiene su casa-estudio en una vivienda del siglo XIV. Fue fundador del Grupo Tolmo en los años setenta y se consolidó como una figura clave del arte contemporáneo español, combinando la creación con la reflexión teórica, la escritura de manifiestos, prólogos y artículos, la impartición de conferencias y una intensa actividad expositiva, estando representado en numerosas colecciones públicas y privadas.