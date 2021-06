Emilio Sáez ya es alcalde de Albacete

Emilio Sáez ya es alcalde de aAlbacete.

Ha sido investido como primer edil con una mayoría simple, algo que no ocurría con Vicente Casañ. El motivo podría ser la falta de voto de María Teresa García Arce, antes concejala de ciudadanos, que tras salirse del partido, será concejala no adscrita. De hecho, durante la celebración del Pleno de Investidura, no ha estado con el resto de concejales Ciudadanos sino que contará con otro puesto en la sala.

Los portavoces de los partidos de la oposición también han querido tener palabras para el nuevo alcalde.