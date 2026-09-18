a Diputación destinará 150.000 euros al Tercer Sector para impulsar 25 proyectos

La Diputación de Albacete ha resuelto de forma definitiva su Convocatoria de Ayudas para proyectos de Integración Social y Sensibilización correspondiente a 2026. Mediante decreto de Presidencia, el Gobierno provincial adjudica la totalidad de la partida presupuestaria disponible, dotada con 150.000 euros, alcanzando a un total de 25 entidades sociales y sanitarias del territorio. Las iniciativas abarcan actuaciones en municipios como Albacete, Almansa, Casas Ibáñez, Elche de la Sierra, Hellín y Tarazona de la Mancha en materia de empleo, adicciones, inclusión educativa, salud y exclusión severa

Esta resolución consolida el incremento presupuestario del 50% que la institución impulsó en el ejercicio anterior. Frente a los algo más de 142.000 euros concedidos a 24 proyectos en 2025, el presente ejercicio eleva el alcance a 25 iniciativas que cubren todo el año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026).

Agilidad en la gestión: pago anticipado del 100% de la ayuda a las entidades

Una de las grandes mejoras operativas de la edición 2026 es la puesta en marcha, por primera vez, del sistema de pago del anticipo a las entidades beneficiarias. Este trámite, asumido y agilizado desde la Sección de Acción Social, persigue aportar estabilidad financiera y certidumbre técnica a las asociaciones a la hora de ejecutar sus proyectos sobre el terreno. Asimismo, las entidades dispondrán de margen administrativo ampliado hasta el 15 de enero de 2027 para formalizar sus justificaciones. Tal y como ha defendido en distintas ocasiones el diputado provincial del Área Social, José González, esta línea de ayudas materializa “la alianza estratégica entre lo público y lo social”. González subraya que “la administración no llega a todos los rincones y, por ello, las entidades del Tercer Sector son una herramienta indispensable que nos permite llevar a cabo políticas sociales que combaten la desigualdad y generan igualdad de oportunidades en nuestra provincia”. Esta convocatoria se suma a otras impulsadas por el Área Social de la Diputación, como las destinadas a Entidades Sociosanitarias y Cooperación Internacional.