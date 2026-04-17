CCOO denuncia que la dirección de La Torrecica no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad

A los continuos cuestionamientos que CCOO viene haciendo de la forma en que se gestionan los recursos humanos en el centro penitenciario de La Torrecica de Albacete, se suma ahora un procedimiento de adjudicación de plazas que en opinión del sindicato no se ajusta al marco democrático de las relaciones laborales, indican desde el sindicato en una nota informativa.

La denuncia de CCOO viene a raíz del recientemente celebrado concurso de traslados para la adjudicación de plazas vacantes en el ámbito nacional de Instituciones Penitenciarias, que ha cubierto dos de las cuatro plazas en “comisión de servicio”, aprobadas por la crónica falta de personal que existe debido a que las dirección no la resuelve.

A la hora de suprimir dos de las comisiones de servicio que son ocupadas por el personal del concurso que legalmente las ha obtenido, la dirección ha procedido a un subterfugio mediante el cual, suprime una plaza ocupada por un funcionario con más méritos y mantiene como jefes de servicio a personal con inferior puntuación; decisión incompatible con principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Hechos repetidos

CCOO recuerda que ya ha habido más episodios de esta misma naturaleza, impropios de una dirección que debe tener un compromiso activo con la legalidad, tanto en la forma como en el fondo. “Desde CCOO entendemos que, como mínimo, un directivo público debería caracterizarse por su alto compromiso con el servicio público, ética profesional y visión estratégica, y que sea capaz de combinar habilidades de liderazgo transformador con la gestión de equipos, eficiencia operativa, adaptabilidad ante cambios y toma de decisiones basada en resultados profesionales orientados a la ciudadanía y la innovación”.

Sin embargo, la falta de personal, las agresiones consecuentes a esta situación, la sanidad penitenciaria y un estilo de dirección preconstitucional, es la principal causa del malestar existente entre la plantilla y que debido al tiempo que se arrastra está teniendo provocando riesgos psicosociales entre el personas.

Desde CCOO aseguran siempre ha mantenido una mano tendida para que La Torrecica fuese un servicio público ejemplar, eficaz y eficiente en el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción pero los hechos nos demuestran que ese compromiso no tiene ninguna correlación en la dirección del establecimiento.