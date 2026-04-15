ASPRONA aborda la accesibilidad cognitiva en una charla abierta en Villarrobledo por el Día del Libro

El próximo 20 de abril, la Biblioteca Museo de Villarrobledo acogerá una charla-taller sobre accesibilidad cognitiva organizada por el servicio "Lo hacemos fácil" de ASPRONA, en colaboración con el Club de Lectura Fácil del CEE Infanta Elena, El chiringuito de los lectores.

La actividad, queserá gratuita y abierta a toda la comunidad, comenzará a las 17 horas y se enmarca en la celebración del Día del Libro, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la importancia de hacer la información y los entornos más fáciles de entender.

La accesibilidad cognitiva es clave para que todas las personas puedan comprender el mundo que les rodea, desde un texto escrito hasta la señalización de un edificio o el uso de un servicio público. En este sentido, la lectura fácil se presenta como una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la información, especialmente para personas con dificultades de comprensión, pero también para la población en general.

Durante la jornada, personas del servicio de accesibilidad cognitiva "Lo hacemos fácil" explicará en qué consiste este servicio impulsado por ASPRONA, que trabaja para adaptar textos, evaluar espacios y promover entornos digitales más accesibles. Además, se pondrá en valor la participación activa de personas con discapacidad intelectual, que son quienes validan los textos y garantizan que realmente sean comprensibles.

La charla contará con la participación de Álvaro Aroca y Luis Pardo, profesionales del servicio en ASPRONA Albacete, junto a Laura Abellán, coordinadora de Lo hacemos fácil. También intervendrán alumnos del CEE Infanta Elena de ASPRONA en Villarrobledo, miembros del club El chiringuito de los lectores, acompañados por la responsable del club, Caridad Pilar Calero.

Desde ASPRONA animan a toda la ciudadanía de Villarrobledo a asistir a esta actividad, que será un espacio cercano y participativo para aprender, compartir y reflexionar sobre cómo construir una sociedad más inclusiva.

Porque hacer el mundo más fácil de entender es una tarea de todos.