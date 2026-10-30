Catas Didácticas para llevar la cultura del vino a las zonas despobladas

El delegado Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Albacete, Ramón Sáez, ha explicado que la nueva edición del programa de Catas Didácticas que el gobierno de Castilla-La Mancha impulsa de la mano de la Fundación Tierra de Viñedos, busca dar a conocer vinos y variedades pertenecientes a las diferentes figuras de calidad vínicas de la región, y que en 2026 ha apostado por llevar la cultura del vino a las zonas más despobladas contando para ello con la participación e implicación de los ayuntamientos.

Durante su intervención, el representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete ha puesto en valor una iniciativa que cuenta con una respuesta muy favorable por parte del público, y que este 2026 ha programado 21 catas didácticas en diferentes municipios de la región con cuatro sesiones programadas en la provincia de Albacete, donde ya se han celebrado tres de las mismas (Munera, Alcaraz, San Pedro).

La cuarta tendrá lugar en Albacete capital el próximo 22 de octubre en un evento participado por la Universidad de Castilla la Mancha para acercar la cultura del vino a los jóvenes mayores de edad con el objetivo de que, desde un consumo moderado, consciente y responsable, sean ellos quienes ejerzan como los mejores embajadores de los caldos propios.

Durante el taller de San Pedro, que logró colgar el cartel de ‘Completo’, el centenar de personas asistentes han tenido la oportunidad de degustar cuatro referencias de la añada 2025: un blanco Airén y un Tempranillo rosado de la D.O la Mancha, un Verdejo ecológico de la D.O. Jumilla y un tinto Garnacha Tintorera de la D.O. Almansa.

Antes de finalizar, el delegado quiso agradecer la colaboración al ayuntamiento y a su alcalde, Dani Sancha (también presente en el evento) así como incidir en la importancia de que los productos protegidos del sector agrario estén recogidos bajo el sello de calidad ‘Campo y Alma’. Una marca de garantía que permite distinguir a aquellos producidos, elaborados o transformados en Castilla La Mancha y que están, además, acogidos a una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica Protegida.