La campaña ‘Vidriocete’ para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en la provincia

Ecovidrio, la entidad encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, en colaboración con el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete, ha presentado la campaña ‘Vidriocete’, una iniciativa destinada a impulsar la recogida selectiva de envases de vidrio en toda la provincia.

José Antonio Gómez ha destacado que la Diputación de Albacete, a través del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, fomenta activamente programas de educación ambiental en torno a la correcta gestión de residuos domiciliarios, al uso de los diferentes contenedores y a la importancia del reciclaje, entendiendo estas acciones como fundamentales para luchar contra el cambio climático, para avanzar en la implementación de los ODS de la Agenda 2030 y para favorecer el desarrollo sostenible de una provincia, cada vez más concienciada en reciclaje.

Dirigiéndose al alumnado, ha recordado que la gestión de los residuos comienza en las casas, remarcando la necesidad de adquirir nuevos hábitos de consumo para reducir los residuos que generemos y alargar el ciclo de vida útil de los productos, invitándoles a memorizar la regla de las ‘5Rs’ (Reducir, Reutilizar, Reciclar, Reparar y Recuperar).

Ruta provincial para concienciar

La campaña contempla el desarrollo de 45 jornadas presenciales que se llevarán a cabo durante los próximos meses. Para ello, un equipo de educación ambiental recorrerá los municipios de la provincia para realizar actividades informativas y de sensibilización dirigidas a centros educativos, jóvenes y ciudadanía en general.

El objetivo es concienciar sobre la importancia de reciclar correctamente los envases de vidrio, explicar cómo debe hacerse y fomentar la participación activa de la población en la correcta separación de residuos. Concienciar durante estas fechas es fundamental ya que en los días de Navidad el consumo de vidrio en España se incrementa un 20%.