El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento cuenta con una mejora en el tramo entre Balazote y El Jardín

La provincia de Albacete da un nuevo paso firme en la puesta en valor de uno de sus recursos naturales y turísticos más singulares. El Camino Natural Vía Verde del Renacimiento suma un nuevo tramo completamente acondicionado entre Balazote y El Jardín, dentro del histórico corredor ferroviario Baeza-Utiel, consolidándose como una infraestructura estratégica para el desarrollo sostenible del territorio.

El presidente provincial, Santi Cabañero, visitó las mejoras realizadas, acompañado por la diputada de Agenda 2030, Fondos Europeos y Vía Verde, Yolanda Ballesteros, y el subdelegado del Gobierno de España en Albacete, Miguel Juan Espinosa. Una visita a la que, evidenciando el carácter colectivo y territorial del proyecto, se han sumado representantes municipales de algunos de los municipios implicados: concretamente, el alcalde de Balazote, José Antonio Simón Sotos; el alcalde de Alcaraz, Pedro Jesús Valero Montoya; y la alcaldesa ed Vianos, Aurelia Sánchez.

La actuación, ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria y financiada íntegramente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha contado con una inversión de más de 2.153.400 euros y ha sido promovida por la Diputación de Albacete, que asume su mantenimiento y gestión.

Un trazado más seguro, accesible y atractivo para todos los públicos

Los trabajos desarrollados en los términos municipales de Balazote, Casas de Lázaro y Alcaraz han permitido una reforma integral del tramo, con actuaciones centradas en la mejora del firme, el refuerzo de taludes mediante muros y sistemas de contención, la reposición de talanqueras, la optimización del drenaje y la instalación de señalización orientativa e informativa conforme al manual oficial del programa Caminos Naturales. Todo ello garantiza un recorrido más seguro, cómodo y accesible tanto para senderistas como para cicloturistas, favoreciendo su uso durante todo el año y por personas de todas las edades.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la nueva pasarela peatonal elevada sobre la carretera CM-313, que sustituye un cruce a nivel anterior y elimina un punto de riesgo importante. La estructura, con un vano central de 30 metros y dos laterales de 16 y 23,80 metros, mejora de forma notable la seguridad, la continuidad del itinerario y la experiencia de quienes recorren esta vía verde.

Cabañero puso el acento en que los trabajos realizados “inciden especialmente en la seguridad, con mejoras en la señalización, la instalación de nuevas talanqueras, el refuerzo de taludes y, de manera muy destacada, con la nueva pasarela elevada que evita el cruce a nivel por la N-322, eliminando un punto de riesgo importante para las personas usuarias de la Vía Verde”.

Un proyecto de largo recorrido con impacto real en el territorio

Este nuevo tramo se suma a otros ya acondicionados en la provincia de Albacete, como los que conectan Albacete y Balazote, El Jardín–Alcaraz hasta el Santuario de Cortes o Reolid hacia el límite provincial con Jaén, así como a los tramos ejecutados en la provincia jienense. La continuidad entre territorios refuerza el valor del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento como itinerario de largo recorrido y como producto turístico de referencia.

En los últimos años, la Diputación de Albacete ha intensificado su apuesta por el tramo del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento que discurre por la Sierra de Alcaraz, con mejoras relacionadas con la seguridad, el trazado, la señalética, las talanqueras y el mantenimiento general, así como en el refuerzo de puntos de control que permiten disponer de datos reales sobre el uso de la ruta.

Paralelamente, se ha trabajado de forma decidida en la dinamización del recurso, consolidando actividades deportivas y de turismo activo que no dejan de crecer en participación y proyección, como la Mega Race, la Ruta Senderista al Santuario de Cortes o la Gran Fondo Sierra de Alcaraz, entre otras.