Las Camareras de la Virgen serán reconocidas en el Día del Mayor

La concejala de Personas e Igualdad, Gala de la Calzada, ha presidido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el Consejo Municipal de Personas Mayores, que ha propuesto a las Camareras de la Virgen de Los Llanos para ser reconocidas con motivo del acto institucional del Día del Mayor, el próximo día 1 de octubre.

De la Calzada ha agradecido a los representantes de asociaciones de mayores del municipio su participación activa, “como representantes de un colectivo que atesora mucha sabiduría y experiencia, y por ello tiene mucho que aportar a la sociedad y a la ciudad de Albacete”.

También ha felicitado a las Camareras de la Virgen de los Llanos por un reconocimiento “plenamente justificado, porque ellas representan y ejemplifican el cariño de Albacete por su Patrona, El medio centenar de mujeres que componen este grupo conservan las tradiciones relacionadas con la Virgen de los Llanos, la cuidan y preparan su vestimenta con labores como el cambio de manto”.

Las camareras “contribuyen a conservar un patrimonio que pertenece a la historia y a las tradiciones de Albacete, y que ahora tiene su máximo exponente en el Centro de Interpretación Civilla del Museo de la Virgen”. Además, “colaboran en otras muchas actividades con la Real Asociación Nuestra Señora María Santísima de los Llanos, que lleva siglo y medio potenciando la devoción y el cariño a la Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad”

Encarnación Cañamares Núñez-Cullel, como Camarera Mayor, coordina a las camareras de la Virgen y supervisa el cambio de sus mantos y de los diferentes elementos que la acompañan, como coronas, joyas y otros elementos vinculados a la Virgen que han pasado de generación en generación. La concejala ya le ha informado de la distinción, que será entregada en el marco del Día Institucional de las Personas Mayores en el Teatro Circo que contará con la actuación de la Trova del Llano.