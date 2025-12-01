El Ayuntamiento se esmerará en reponer con 'celeridad' el cable de cobre robado

El Ayuntamiento va a agilizar la sustitución del cableado que sea sustraído en las instalaciones de alumbrado público, mediante un contrato que ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local. Según informó el alcalde Manuel Serrano, a través de una nota de prensa, el contrato, con una duración de un año, "tendrá un coste para el Ayuntamiento de casi 91.000 euros y cubre las tareas de reposición de cableado eléctrico que sea preciso efectuar en las instalaciones de alumbrado público exterior en todo el término municipal, tanto la ciudad como sus pedanías”, expresó.

Serrano recordó que “en los últimos meses hemos sufrido varios robos de cable, sobre todo en Campollano, cuya reposición nos costó 160.000 euros, para que las empresas vieran afectada su actividad lo menos posible”.

Vigilancias periódicas

Según el primer edil “hacemos todo lo que está en nuestras manos para prevenir los robos, con los medios de la Policía Local, siempre en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil y dentro de nuestras competencias. La Policía Local hace vigilancias periódicas por toda la ciudad y Campollano en todos sus turnos, para evitar estos robos que tanto daño hacen al patrimonio público y a las actividades privadas”. También en septiembre se produjo otro robo en la zona del Puente de Madera, donde tuvo que intervenir el Servicio de Electricidad para reestablecer el suministro eléctrico en las calles afectadas por un robo mediante la apertura de arquetas y el corte del cablead

Se calcula que en el último año se han sustraído en la ciudad más de 40 kilómetros de cable eléctrico, y el alcalde ha mostrado su preocupación por el problema de los robos y el vandalismo urbano “que afectan negativamente a la imagen de Albacete, al bienestar ciudadano y al desarrollo empresarial, y además suponen un importante desembolso económico para las arcas municipales”. Por ello, el Ayuntamiento lleva a cabo campañas de concienciación y prevención, incrementa la vigilancia policial, y también actúa para reparar con rapidez los daños causados por robos y actos de vandalismo.