Avanza el Plan de Sostenibilidad Turística de La Manchuela

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha visitado este miércoles Alcalá del Júcar junto a a diputada de Atención Técnica a Municipios (ATM), Llanos Sánchez.

Acompañados por el alcalde de la localidad, Juan Pascual Muñoz, y parte de su equipo, han comprobado sobre el terreno el avance de las actuaciones de restauración ambiental de las riberas del río Júcar, una intervención clave que beneficia especialmente a los términos municipales de Alcalá del Júcar (en la ruta de las cuevas y la explanada del castillo) y Valdeganga.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 261.900 euros, se enmarca dentro del Eje de Transición Verde y Sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de La Manchuela. Este plan, gestionado por el Gobierno Provincial, cuenta con una dotación global de 3,1 millones de euros financiados a través de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación.

Pragmatismo ambiental: resiliencia climática y disfrute ciudadano

Durante el recorrido, Cabañero ha puesto en valor el carácter pragmático de esta intervención, diseñada no sólo para embellecer el entorno, sino para protegerlo de forma efectiva. Los trabajos consisten en la limpieza y el acondicionamiento de los márgenes del río, incluyendo la retirada selectiva de especies exóticas invasoras que merman la capacidad del ecosistema para absorber agua de forma natural.

Además, para garantizar la regeneración del entorno, se está procediendo a la plantación de vegetación autóctona y a la estabilización de taludes mediante la construcción de muros de mampostería que previenen erosiones y futuros desprendimientos hacia el cauce.

Desde una mirada plenamente municipalista, se ha priorizado que estas mejoras redunden directamente en la calidad de vida de los vecinos y visitantes. Por ello, el proyecto incluye la adecuación y reparación de las sendas peatonales anexas al río, dotándolas de nuevas barreras de protección (talanqueras de madera rústica tratada) y nueva señalización. El objetivo es "mejorar la funcionalidad del ecosistema fluvial y aumentar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático", potenciando al mismo tiempo su papel como corredor ecológico y refugio de biodiversidad.

Un modelo turístico que genera empleo y combate la despoblación

El presidente provincial ha subrayado que “cuidar el medio ambiente es, en el medio rural, una de las mejores políticas económicas”. En este sentido, el PSTD de La Manchuela tiene entre sus objetivos contribuir a generar oportunidades que frenen la despoblación, apostar por actividades económicas sostenibles que generen empleo de calidad y retener el talento en la comarca.

La ribera del Júcar vertebra esta zona y es el principal pilar de su potencial turístico, vinculado al ecoturismo, el turismo activo y la enología. En este sentido, el alcalde de Alcalá del Júcar, Juan Pascual Muñoz, ha valorado positivamente el impacto de estas inversiones en un municipio que es un verdadero motor comarcal, atrayendo a un mínimo de 14.000 visitantes mensuales y alcanzando picos de 28.000 turistas en meses como agosto, lo que demuestra una exitosa desestacionalización.

Conectividad y Sostenibilidad: una estrategia integral

Finalmente, el Gobierno Provincial ha recordado que esta actuación ambiental no es un hecho aislado, sino que forma parte de una "estrategia comarcal" integral. Cabañero ha destacado la complementariedad entre la protección de estos espacios naturales impulsada por el PSTD y la histórica inversión en conectividad viaria que la Diputación ha llevado a cabo en La Manchuela. Con casi 10 millones de euros destinados a la reparación y mejora de 110 kilómetros de carreteras provinciales en la comarca tras la DANA, se garantiza una mayor accesibilidad y seguridad.

"Más accesibilidad, más seguridad y más proyección para nuestras rutas de naturaleza", ha enfatizado el presidente, reafirmando el compromiso de la Diputación de Albacete con un municipalismo útil que transforma a mejor el modelo turístico, protege el entorno y mejora, en definitiva, las oportunidades y la vida de quienes viven en los pueblos.