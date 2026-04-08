La Asociación Desarrollo busca mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en zonas rurales

Asociación Desarrollo forma parte de la segunda fase del proyecto +RuralTEA, una iniciativa impulsada por Autismo España que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con autismo que viven en entornos rurales, facilitando su acceso a apoyos y servicios especializados. El proyecto se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitirá consolidar y ampliar el modelo de intervención desarrollado en su primera etapa, reforzando el acceso a apoyos para personas con autismo y sus familias en municipios rurales. El inicio de esta nueva fase ha tenido lugar con una reunión de arranque, en la que han participado Autismo España y todas las entidades responsables de la ejecución del proyecto. Este encuentro ha permitido coordinar las líneas de trabajo, compartir objetivos y reforzar la colaboración entre los distintos territorios participantes. Atención personalizada centrada en la calidad de vida

El proyecto actuará sobre 332 personas

El proyecto +RuralTEA actuará directamente sobre 332 personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) mediante el desarrollo de Planes de Actuación Individualizados (PAI). Estos planes se elaborarán a partir de una evaluación de calidad de vida realizada con la herramienta tecnológica iCalidad, desarrollada por Autismo España y adaptada específicamente para personas autistas. Esta metodología permite incorporar los intereses, preferencias y expectativas de cada persona en el diseño de los apoyos. A partir de esta evaluación se ofrecerán servicios individualizados de carácter educativo, social, familiar y comunitario, adaptados a las necesidades de cada persona y su entorno.

Un proyecto basado en la colaboración territorial

El proyecto se desarrolla a través de cuatro fases de trabajo que combinan planificación, coordinación territorial, prestación directa de apoyos y evaluación de resultados. Asociación Desarrollo será la responsable de implementar el proyecto a nivel local, con el acompañamiento de Autismo España, desempeñando un papel esencial en la conexión y coordinación de los recursos y servicios clave del entorno. A través del conocimiento territorial de la zona de Albacete, impulsarán la articulación de redes locales y la colaboración con administraciones públicas, entidades sociales y otros agentes comunitarios, con el objetivo de fortalecer los apoyos disponibles

para las personas con autismo y sus familias en el medio rural o de Planes de Actuación Individualizados (PAI).