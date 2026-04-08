Programa +RuralTEA

La Asociación Desarrollo busca mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en zonas rurales

Forma parte de la segunda fase de una iniciativa impulsada por Autismo España que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con autismo que viven en entornos campestres, facilitando su acceso a apoyos y servicios especializados

Onda Cero Albacete

Albacete |

La Asociación Desarrollo busca mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en zonas rurales
La Asociación Desarrollo busca mejorar la calidad de vida de las personas con autismo en zonas rurales | Asociación Desarrollo

Asociación Desarrollo forma parte de la segunda fase del proyecto +RuralTEA, una iniciativa impulsada por Autismo España que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con autismo que viven en entornos rurales, facilitando su acceso a apoyos y servicios especializados. El proyecto se desarrollará hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitirá consolidar y ampliar el modelo de intervención desarrollado en su primera etapa, reforzando el acceso a apoyos para personas con autismo y sus familias en municipios rurales. El inicio de esta nueva fase ha tenido lugar con una reunión de arranque, en la que han participado Autismo España y todas las entidades responsables de la ejecución del proyecto. Este encuentro ha permitido coordinar las líneas de trabajo, compartir objetivos y reforzar la colaboración entre los distintos territorios participantes. Atención personalizada centrada en la calidad de vida

El proyecto actuará sobre 332 personas

El proyecto +RuralTEA actuará directamente sobre 332 personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) mediante el desarrollo de Planes de Actuación Individualizados (PAI). Estos planes se elaborarán a partir de una evaluación de calidad de vida realizada con la herramienta tecnológica iCalidad, desarrollada por Autismo España y adaptada específicamente para personas autistas. Esta metodología permite incorporar los intereses, preferencias y expectativas de cada persona en el diseño de los apoyos. A partir de esta evaluación se ofrecerán servicios individualizados de carácter educativo, social, familiar y comunitario, adaptados a las necesidades de cada persona y su entorno.

Un proyecto basado en la colaboración territorial

El proyecto se desarrolla a través de cuatro fases de trabajo que combinan planificación, coordinación territorial, prestación directa de apoyos y evaluación de resultados. Asociación Desarrollo será la responsable de implementar el proyecto a nivel local, con el acompañamiento de Autismo España, desempeñando un papel esencial en la conexión y coordinación de los recursos y servicios clave del entorno. A través del conocimiento territorial de la zona de Albacete, impulsarán la articulación de redes locales y la colaboración con administraciones públicas, entidades sociales y otros agentes comunitarios, con el objetivo de fortalecer los apoyos disponibles

para las personas con autismo y sus familias en el medio rural o de Planes de Actuación Individualizados (PAI).

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