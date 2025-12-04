Arden 25 chabolas en un fuego agravado por el viento en la carretera de Las Peñas

Eran las 13:27 horas de este jueves cuando el servicio de emergencias del 112 recibía el aviso de un incendio declarado en una chabola en la carretera de Las Peñas en la capital. Hasta la zona se han desplazaron los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de Albacete que tuvieron que actuar en otras tantas chabolas a las que había avanzado el fuego debido al fuerte viento.

Una complicación que obligó a la activación de un mayor número de efectivos del Parque además de la participación de tres vehículos forestales pesados, dos urbanos ligeros y tres coches de mando. Al lugar también acudieron Policía Nacional, una UVI Móvil y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Los bomberos consiguieron controlar el fuego casi una hora después, aunque han seguido trabajando en la zona en laque también se han visto afectados varios árboles.

Desde el ayuntamiento han asegurado que una vez controlado el incendio se ha procedido a limpiar la zona por personal de Valoriza para evitar nuevos riesgos. Además, se han reservado 21 plazas en el albergue municipal para las personas afectadas cuyo número todavía se desconoce hasta que sus moradores no regresen de las campañas agrícolas para pasar la noche.

Trabajos previos que han evitado una tragedia

El Ayuntamiento de Albacete se ha congratulado de que gracias a los trabajos realizados durante el último año de limpieza y mejora de la salubridad en los asentamientos se ha evitado una mayor propagación de las llamas en el incendio que ha tenido lugar durante el mediodía de hoy. En el suceso no ha habido que lamentar daños personales.

Desde hace más de un año, el Ayuntamiento está desarrollando tareas de limpieza y ordenación de los espacios, de la mano de la Policía Local de Albacete y otros efectivos municipales,. Se ha intervenido en nueve asentamientos donde se han recogido más de 200.000 kilos de basura y coches abandonados, y se han derribado más de 130 construcciones precarias y chabolas no habitadas. Todas estas actuaciones permitieron dejar espacios libres entre las edificaciones sí habitadas, lo que ha hecho de cortafuegos en el incendio ocasionado hoy, evitando así unas mayores dimensiones de la tragedia.

La actuación municipal se centra especialmente en aspectos relacionados con la salubridad, la seguridad y la tranquilidad ciudadana, y cabe recordar que el Ayuntamiento impulsa una mesa interinstitucional con otras administraciones, vecinos y agricultores, para trabajar conjunta y coordinadamente en el problema de los asentamientos, que excede ampliamente las competencias municipales.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado también el gran trabajo de Policía Local, Policía Nacional y Bomberos, cuyos efectivos han actuado con celeridad y eficacia en el incendio que se ha producido este mediodía, atajando rápidamente las llamas y atendiendo a todas las personas que se encontraban en el lugar.