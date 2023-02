Se anuncia la licitación de las obras de la plataforma única de convivencia de las calles Fátima y Velarde

El alcalde, Emilio Sáez, ha informado de la aprobación, por unanimidad, en el Consejo de Gerencia, del proyecto para su licitación de la plataforma única de convivencia entre la calle Fátima y la calle Velarde, dentro de la estrategia Edusi y que ha sido elegida como experiencia piloto dentro del proyecto de regeneración del Ensanche y que, además, conlleva un plan de reforma interior y una acción de intervención física.

Sáez Cruz, acompañado del concejal de Urbanismo y director de la Oficina Edusi Albacete, Roberto Tejada, ha recordado que en estas dos calles, Velarde -entre las calles Fátima y Hermanos Jiménez- y Fátima -entre las calles Feria y Hermanos Jiménez-, se encuentran tres dotaciones públicas -el colegio público José Prat; la piscina climatizada Feria y el pabellón polideportivo Feria-, “lo que hacía de este espacio ser ideal para el desarrollo de esta plataforma única de convivencia entre peatones y vehículos, dando más seguridad a ambos y embelleciendo la zona”.

De esta manera, ha señalado el primer edil, “se van a mejorar aceras, haciéndolas más accesibles, consiguiendo mayor zona ajardinada y, lo más novedoso quizás, es el aprovechamiento del agua de lluvia para el riego de estas nuevas y mejoradas zonas verdes del entorno”. En esta actuación, los vehículos podrán circular por dicha calle, pero conociendo, pues así se va a señalizar, que la prioridad es peatonal, ya que en determinadas horas del día las tres dotaciones, antes referidas, congregan a una gran cantidad de personas.

Urbanismo táctico

“Es una actuación parecida al urbanismo táctico, pero que conlleva una serie de mejoras urbanas y que este tipo de urbanismo no desarrolla como tal, aquí no hay elementos pintados en la calzada para que se conozca la prioridad peatonal, sino que estará suficientemente señalizada y con un desarrollo de infraestructuras que no deja lugar a duda de la precaución que debe tener un conductor cuando circule por estas calles”, ha manifestado el concejal de Urbanismo.

El proyecto, con un presupuesto de 260.000 euros, ha sido expuesto al público en general sin que haya recibido alegación alguna, lo que permite dar el siguiente paso administrativo, la contratación y desarrollo de la obra.

En esta zona, del barrio de Fátima también está prevista la remodelación integral de la calle Hermanos Jiménez, donde se implantará el carril-bici y se reordenarán los espacios destinados al peatón con el objetivo de mejorar la accesibilidad. Este proyecto permitirá que el nuevo carril-bici de Hermanos Jiménez se conecte con los de la calle Arquitecto Vandelvira, avenida Arquitecto Julio Carrilero y Paseo de Circunvalación, a través del espacio Feria, con un presupuesto estimado de dos millones de euros.