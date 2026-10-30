Albatoy regresa a la IFAB con novedades

La Asociación Cultural Tekubi Toy organiza una nueva edición de AlbaToy, Feria del Coleccionismo, Juego y Ocio de Albacete, un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos, donde se unen los juguetes, el coleccionismo, los videojuegos, los espectáculos y las experiencias participativas.

Entre las grandes novedades de este año destacan la exposición «Así jugábamos», un recorrido por los juguetes de distintas generaciones; un espectacular diorama de Playmobil ambientado en el Oeste americano; la exposición de un coche de Jurassic Park; un especial dedicado a Super Mario Bros., cómics americanos originales, trenes en movimiento y exposiciones de miniaturas, con recreaciones y piezas del universo de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

La feria contará con planetario, bosque de juegos tradicionales de madera, escape rooms, zona Harry Potter, Star Wars con droides en movimiento, videojuegos, retroconsolas, multitud de juegos de mesa, Scalextric, torneos, talleres creativos y actividades deportivas, con propuestas para todos los públicos y todas las edades.

El escenario también tendrá un gran protagonismo, con actuaciones de música, baile, circo y espectáculos en directo. Entre las citas más destacadas estarán el show de magia del sábado por la tarde y la llegada de las HUNTRIX, las Guerreras K-POP, el domingo 8 de noviembre a las 18:00 h, con un espectáculo musical y fotografías para sus seguidores. También podremos disfrutar de los conciertos de Chuchugums e Irene Amores, además de actuaciones de escuelas de baile, exhibiciones y otras propuestas para toda la familia.

Los visitantes podrán encontrarse con espectaculares cosplays de Mazinger Z, personajes del universo Star Wars, superhéroes de Marvel y DC y protagonistas de sus dibujos animados favoritos. Una oportunidad para disfrutar de increíbles caracterizaciones, interactuar con los personajes y hacerse fotografías inolvidables en familia.

Habrá participación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, con actividades y demostraciones de su Unidad Canina, Unidad de Altura y Unidad de Investigación de Incendios Forestales. También estarán presentes la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, acercando su trabajo a los visitantes mediante actividades y exhibiciones.

El deporte y la aventura tendrán también su espacio, con una zona deportiva en el Pabellón 2, donde se desarrollarán exhibiciones y actividades de distintas disciplinas, como esgrima, judo, tiro con arco, softcombat y jugger, además de actividades medievales y retos de habilidad.

AlbaToy también tendrá su lado más solidario, Brosjaca, el atleta que está realizando un reto por la lucha contra el cáncer, estará presente el sábado y protagonizará un reto en directo durante tres horas por la tarde, compartiendo con el público su esfuerzo y compromiso con esta causa.

Además, participarán la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación Un@Más, con una exposición y talleres sobre adaptación técnica de juguetes accesibles para niños con discapacidad, y la Fundación Vicente Ferrer, que ofrecerá talleres de mandalas. También se celebrará el VI Alba Bowl, un torneo solidario de Blood Bowl a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Un gran espacio para los amantes del coleccionismo

AlbaToy reunirá numerosos stands especializados en compraventa de juguetes, juegos de mesa, cartas coleccionables, figuras, videojuegos, cómics, miniaturas y artículos de colección, con piezas especiales, productos exclusivos y auténticas joyas para los aficionados.

Una oportunidad para descubrir artículos difíciles de encontrar, completar colecciones y compartir la pasión por el coleccionismo con otros aficionados.

La feria contará también con una Zona de Creadores, donde artistas, ilustradores, escritores y artesanos mostrarán sus trabajos, así como asociaciones culturales, clubes, colectivos y una amplia zona de restauración con foodtrucks.

Durante todo el fin de semana se desarrollará una extensa programación de talleres, demostraciones, juegos participativos, actividades de ingenio y habilidad, espectáculos y exhibiciones, para que cada visitante pueda disfrutar de la feria a su manera.

AlbaToy es mucho más que una feria: es un lugar para compartir aficiones, descubrir nuevas experiencias, crear recuerdos y volver a disfrutar como niños, tengas la edad que tengas.