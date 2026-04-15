Albacete lleva sus tradiciones hasta Alicante

Las concejalas de Turismo y de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González de la Aleja y Elena Serrallé, han presentado en el Ayuntamiento de Alicante las actividades de promoción turística de la ciudad que el Consistorio albaceteño llevará a cabo en aquella localidad el próximo sábado con una muestra de folklore y gastronomía abierta a todos los alicantinos.

Acompañadas de las concejalas alicantinas de las mismas áreas, Ana Poquet y Cristina Cutanda, las ediles albaceteñas han informado de una iniciativa que “se enmarca en el convenio suscrito entre ambos ayuntamientos, y que pone de manifiesto la intensa coordinación y colaboración que se produce entre las dos instituciones”, ha remarcado González de la Aleja.

La concejala de Turismo de Albacete se ha referido a “una nueva acción de promoción de la Marca Albacete, una Marca en la que llevamos trabajando hace años para convertir a Albacete en un destino turístico de interior de referencia. La cultura, la calidad de vida y la gastronomía de la ciudad son nuestros grandes alicientes, y por eso vamos a acercar un trocito de Albacete a la tierra vecina de Alicante, dentro de la apuesta por mostrar las bondades de Albacete en lugares desde donde pueden venir turistas a visitarnos”.

Esta presentación de la Marca Albacete en Alicante se desarrollará el próximo sábado día18 con una intensa jornada que comenzará con una recepción oficial a la delegación albaceteña, y después los grupos de folklore harán un pasacalles hasta el Auditorio de la Concha, a las 11:30 horas. El orden del pasacalles comenzará con los Manchegos de la Feria y las Bellezas del FOC, seguidos de los grupos albaceteños con sus respectivos estandartes: Magisterio, El Pilar, Raíces del Llano, Centro, Espigas de la Mancha, Algazara, Cañicas y El Trillo.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha agradecido a los grupos de folklore de Albacete que viajarán a Alicante “su trabajo constante, su dedicación y su compromiso, que hacen posible que nuestras tradiciones no sólo se conserven, sino que sigan evolucionando y llegando a nuevos públicos. Son, sin duda, una de las mejores cartas de presentación que podemos ofrecer”.

Además, ha dicho que “esta visita demuestra una forma de entender la cultura como política pública útil, una herramienta que conecta ciudades y genera oportunidades para nuestros colectivos culturales, reforzando los lazos entre territorios que comparten mucho más de lo que a veces pensamos. El sábado, en Alicante, no solo habrá música y danza; habrá historia, habrá emoción y habrá una manera muy auténtica de contar quiénes somos en Albacete”.

Una vez concluido el desfile, a las 12 del mediodía los grupos participantes ofrecerán un concierto de folklore en el Auditorio de la Concha, donde se incorporará la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y que concluirá con los grupos cantando las manchegas.

Tras el concierto se hará un desfile de vuelta hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde el gran fin de fiesta será una muestra gastronómica de cocina albaceteña, abierta a todos los ciudadanos que lo deseen, con gazpachos, moje de tomate y miguelitos de postre. González de la Aleja ha dicho que “se trata de mostrar una variedad de sabores típicos albaceteños, porque nuestra gastronomía es un elemento diferenciador que atrae visitantes, diversifica la oferta turística y dinamiza la economía local. Tendremos además un taller cuchillero, una experiencia inmersiva para que todo el que venga pueda montar una navaja”.

Más de 250 personas se desplazarán este sábado desde Albacete, para promocionar la identidad y las tradiciones albaceteñas, devolviendo así la visita a la ciudad de Alicante, que el pasado año celebró las jornadas de promoción de las Fogueres en Albacete.

Además, el domingo día 19 la Banda Sinfónica Municipal de Albacete tocará de nuevo en el Auditorio municipal de la Concha de la Explanada, culminando la gira que previamente llevará la Banda hasta Valencia y Palma de Mallorca durante esta semana.

Las ediles alicantinas han afirmado por su parte en la presentación de esta jornada que “marcará un antes y un después en las magníficas relaciones entre ambos ayuntamientos y ambas ciudades, unas relaciones que históricamente han sido muy estrechas”.