El Mercado de Villacerrada mejorará su imagen y sus funcionalidades gracias a una inversión de 2,5 millones de euros

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, anunció que el Ayuntamiento va a contratar las obras de mejora y adecuación del Mercado de Villacerrada, las cuales “harán más atractiva y moderna esta infraestructura comercial que es fundamental para la ciudad, dándole nuevas y mejores funcionalidades”.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado sacar a concurso unos trabajos que tendrán un coste máximo de dos millones y medio de euros y un plazo de ejecución de doce meses desde su adjudicación. El alcalde recordó que “hemos venido informado de este proyecto a los concesionarios de los puestos del mercado, y hemos escuchado sus aportaciones para que la actuación este adaptada a las necesidades de los usuarios”.

El objetivo se centrará en “dar una nueva vida a un espacio comercial que es muy tradicional y querido y es un referente del comercio local. Los mercados municipales son el mejor ejemplo de pequeño comercio porque dan una atención personalizada y ofrecen una gran calidad de los productos. Por todo ello son muy valorados por los consumidores, y en concreto Villacerrada necesitaba y merecía esta actuación”.

Renovaciones necesarias

Un 20% de la inversión permitirá renovar la instalación eléctrica y los revestimientos, pinturas y falsos techos. Otro 20% servirá para nuevos cerramientos exteriores, y un 10% para mejorar la imagen de los puestos. Serrano ha destacado la instalación de un falso techo registrable suspendido, la renovación de la iluminación a base de luminarias suspendidas tipo Led, y la renovación de toda la instalación eléctrica de los puestos. Se hará una nueva instalación de saneamiento en PVC por las zonas comunes, y se pondrán tuberías de polipropileno para mejorar la red de fontanería, con un cuarto de contadores del que saldrá la tubería de alimentación, independizando el consumo de cada puesto.

Una de las novedades importantes del proyecto supondrá crear un espacio central en la planta baja, que servirá de plaza para articular las circulaciones, aprovechando la zona donde antes hubo un supermercado y que hoy está en desuso. Mientras duren las obras, se reubicarán provisionalmente en esta zona los puestos que se vean más afectados.

Otra mejora importante para la imagen y la integración urbana del edificio es la renovación de la cubierta de la escalera y rampa de acceso desde la Plaza de Villacerrada, que se encuentra muy deteriorada. También se mejorar la imagen exterior del mercado con una limpieza de la fachada, y se sustituirá la carpintería exterior. Por último, el Serrano se refírió a la instalación en la primera planta de aseos más accesibles: en el vestíbulo de acceso desde la plaza de Villacerrada se construirán dos aseos accesibles, para señoras y caballeros respectivamente, y se reestructurará el acceso y sus puertas.