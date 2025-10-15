Albacete celebrará su Día con Medallas de Oro a todos los alcaldes de la democracia y a Feda

El alcalde Manuel Serrano ha informado de la celebración especial que conmemorará este año el 650 aniversario de la concesión del Privilegio de Villazgo, otorgado a Albacete por el Marqués de Villena en 1375.

El lunes 10 de noviembre va a desarrollarse en el Teatro Circo un acto institucional que, según Serrano, “va a poner en valor este hito fundamental en la historia de nuestra ciudad, y lo va a hacer con una serie de reconocimientos a figuras destacadas, además de la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad a la Confederación de Empresarios de Albacete Feda, tal y como se aprobó en el pleno del mes de julio”.

La Junta de Portavoces ha sido informada de los reconocimientos especiales, que van a suponer la imposición de la Medalla de Oro a todos los alcaldes y alcaldesas de la era democrática, y también Medallas al Mérito Social a tres instituciones destacadas por su contribución al progreso y al desarrollo de la ciudad: la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ejército del Aire, y el Colegio de Médicos que acaba de cumplir 130 años.

Manuel Serrano ya ha comunicado estos nombramientos a los galardonados, “y todos han recibido la noticia con la lógica satisfacción y orgullo. Quiero destacar que vamos a reconocer a todos los primeros ediles del Ayuntamiento en el casi medio siglo transcurrido desde que se instauró la democracia: Salvador Jiménez Ibáñez, José Jerez Colino, Carmina Belmonte Useros, Juan Garrido Herráez, Carmen Oliver Jaquero, Carmen Bayod Guinalio, Javier Cuenca García, Vicente Casañ López, y Emilio Sáez Cruz. El único alcalde fallecido, Manuel Pérez Castell, ya recibió la Medalla de Oro a título póstumo en el Día de Ciudad del pasado año. La pluralidad, que es una riqueza de nuestra democracia, se hace patente en las diferentes personalidades y adscripciones políticas de los ex-alcaldes, a los que sin duda une su trabajo y compromiso, y su innegable amor por la ciudad”.

Serrano ha dicho que “celebrar cada año el Día de la Ciudad, para conmemorar el nacimiento de Albacete como entidad independiente, significa dar valor a la historia de una localidad que ha sabido adaptarse y crecer a la vez que mantiene vivas sus tradiciones, cultura y valores. Estoy convencido de que los galardonados del próximo 10 de noviembre son ejemplo y espejo de esas raíces y esos valores que nos han consolidado como una ciudad viva, vibrante y acogedora. Recordar y festejar nuestro pasado, tanto el reciente como el más lejano, debe servirnos para inspirar el futuro a partir del compromiso con el progreso de nuestra tierra”.