El Abrigo Grande de Minateda cuenta con una nueva herramienta interactiva para su visita

El Abrigo Grande de Minateda se ha incorporado al proyecto (rock) Art Points, una iniciativa de mediación cultural y transformación digital, orientada a mejorar la interpretación pública del arte rupestre prehistórico y a facilitar el acceso a contenidos científicos en enclaves que no siempre cuentan con atención continuada, o recursos interpretativos estables.

Para ello (rock) Art Points ofrece materiales interpretativos, que permitirán a los visitantes sumergirse en la comprensión de las manifestaciones rupestres prehistóricas, sus técnicas y su significado dentro del paisaje cultural.

El proyecto implementa dispositivos inteligentes, balizas con códigos QR y tecnología NFC, y una aplicación móvil específica, que permitirán el acceso a audioguías, textos explicativos, imágenes, vídeos e incluso contenidos interactivos, en un formato accesible desde cualquier smartphone, contribuyendo a la inclusión y modernización de la visita cultural.

Art Points se concibe como un sistema de acceso directo -in situ- a contenidos interpretativos validados, mediante recursos digitales pensados para el visitante general sin renunciar al rigor:

•Balizas/tótems interpretativos con acceso a contenidos mediante códigos QR y tecnología NFC, concebidos para un uso sencillo desde dispositivos móviles. Se instalarán en el propio abrigo, en el centro de interpretación del Parque Arqueológico Tolmo de Minateda y en la Oficina de Turismo de Hellín (MUSS).

•Aplicación móvil específica y plataforma digital asociada, orientadas a ofrecer una experiencia de visita autónoma, especialmente útil en destinos sin mediación presencial continuada. Ya disponible para Android e iOS.

•Contenidos multimedia e interactivos (audioguías y otros recursos), diseñados para mejorar la comprensión del sitio y favorecer una visita informada y respetuosa.

•Integración de la visita cultural con información del entorno, en la lógica de una experiencia territorial (patrimonio–paisaje–servicios).

El Abrigo Grande constituye uno de los conjuntos rupestres más relevantes del sureste ibérico. Se trata de una cavidad de aproximadamente 20 m de anchura y 4 m de altura, donde se conservan en torno a 600 motivos pintados sobre el panel rocoso.

Además, el conjunto se inscribe en el marco más amplio del Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica, declarado Patrimonio Mundial, un reconocimiento que subraya el valor excepcional de estas pinturas como testimonio de formas de vida y sistemas simbólicos de la Prehistoria reciente.