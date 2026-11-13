Abierto el plazo de inscripción para el Canguro Matemático 2027 que se celebrará el 8 de abril

La Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) ha abierto el plazo de inscripción para el concurso internacional Canguro Matemático 2027. Los centros educativos interesados podrán formalizar su participación hasta el próximo 16 de enero de 2027 a través de la web canguromat.es.

Las pruebas se celebrarán el 8 de abril de 2027 y estarán dirigidas al alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. La convocatoria da continuidad a la participación de los niveles de Primaria, incorporados al concurso en los últimos años para extender esta experiencia matemática a estudiantes de edades más tempranas.

El Canguro Matemático propone una forma diferente de acercarse a las matemáticas, a través de problemas de lógica y razonamiento que ponen a prueba la intuición, la creatividad y la capacidad para encontrar soluciones. El objetivo es que el alumnado disfrute de las matemáticas y viva la resolución de problemas como un desafío estimulante, con independencia de su nivel. «Pretendemos con el Canguro Matemático promover el gusto por las matemáticas entre el alumnado de los distintos niveles educativos, haciendo que resolver problemas se convierta en un reto divertido. Queremos que esta actividad se extienda a la mayoría del alumnado de cada centro y no solo a quienes se consideran buenos en matemáticas», señala Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la FESPM y coordinador del concurso.

La edición de 2026 contó con 24.987 estudiantes inscritos, que participaron en una iniciativa desarrollada en 14 comunidades autónomas. Andalucía, Castilla y León y Galicia volvieron a situarse entre las comunidades con mayor número de participantes y el concurso mantiene así su vocación de acercar las matemáticas a un número cada vez mayor de estudiantes y de convertir la jornada de las pruebas en una experiencia compartida por los centros educativos.

La FESPM organiza el Canguro Matemático en España desde 2023, tras su incorporación como miembro oficial de la asociación internacional Kangourou sans Frontières. El certamen se celebra en más de 100 países y reúne a estudiantes en torno a una misma propuesta de retos matemáticos. La iniciativa forma parte del conjunto de actividades impulsadas por la FESPM para fomentar el interés por las matemáticas y contribuir a mejorar su enseñanza y aprendizaje en las distintas etapas educativas.

Inscripciones y más información:https://canguromat.es/