900 asistentes disfrutarán del esperado Congreso 'Navaja Negra'

Albacete acogerá, del 2 al 4 de octubre de 2025, la 13ª edición de la ‘Navaja Negra Conference’ #NN13ED, un congreso de ciberseguridad consolidado en el ámbito nacional de la seguridad informática, que se celebrará en las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y donde llegarán asistentes procedentes de toda la geografía española.

Organizado por Navaja Negra, organización sin ánimo de lucro, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, este congreso cuelga de nuevo el cartel de ‘no hay billetes’ con la venta de las 900 entradas disponibles, que se agotaron en apenas unos días desde su puesta a la venta. Como es habitual, las charlas y conferencias podrán seguirse por streaming a través de los canales oficiales de la organización, con el objetivo de que todas aquellas personas que se han quedado sin entrada debido al aforo puedan seguir el congreso.

Más de 50 ponentes

A lo largo de tres días, con más de 50 ponentes y más de 30 horas de charlas y talleres, la ‘Navaja Negra Conference’ pondrá el foco en los aspectos informáticos y de ciberseguridad de actualidad. Entre otros muchos temas, se hablará de la vulneración de sistemas de protección de videojuegos, del espionaje vía teléfono móvil y de la Inteligencia Artificial, poniendo énfasis en modelos de hackeo que se realizan sin interacción humana.

Tras más de una década de conferencias, la Organización ha conseguido un elenco de ponentes de gran calidad que hacen de este evento uno de los más reconocidos, si no el que más, a nivel nacional. Muchos de esos ponentes repiten de otras ediciones, como es el caso de Maurice Heumann, ponente que viene de Alemania a impartir su conferencia. Marc Rivero, José Selvi, Ricardo Narvaja, Esteban Daniel Kazimirow ‘Solid’, Kurosh Dabbagh, Sergi Álvarez ‘Pancake’ o Ruth Sala son algunos de los conferenciantes más destacados. Además de las charlas y talleres, la ‘Navaja Negra Conference’ ofrece el concurso ‘Captura la bandera’, con importantes premios para los ganadores; la ‘Navaja Negra Academy, con pequeñas charlas introductorias para quienes se quieren iniciar en el mundo de la seguridad, gratuitas y abiertas al público; y las ‘Noches de Navaja Negra’, un espacio dinámico de networking, un momento más distendido que se desarrollará en las instalaciones del Hotel Universidad y donde los asistentes siempre comparten sus conocimientos.