El CD San Ginés de Asprona formará parte del Albacete FS

La presidenta de Asprona, María Dolores Olivares, ha firmado un convenio de colaboración con los directivos del Club Deportivo Albacete Fútbol Sala, Alejandro Campos y Alejandro Martínez, mediante el cual el equipo de fútbol sala de esta asociación pasará a integrarse oficialmente en la estructura del club deportivo, formando parte del mismo como un equipo más, con todos los efectos deportivos, organizativos y de representación que ello conlleva.

Este acuerdo supone un paso importante en el compromiso de ambas entidades con la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a través del deporte, favoreciendo su participación en entornos normalizados y reforzando valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la convivencia y la igualdad de oportunidades.

Superliga Valores Globalcaja

Con este convenio el Club Deportivo San Ginés y el Club Deportivo Albacete Fútbol Sala trabajarán de manera conjunta para que el club pueda desarrollar con normalidad todas sus actividades deportivas, así como para conseguir los recursos necesarios que permitan su correcto funcionamiento y crecimiento.

Este equipo participará durante toda la temporada en la Superliga Valores Globalcaja organizada por Fecam y por la Federación de Fútbol de C-LM. Asimismo, ambas entidades se comprometen a colaborar en sesiones pactadas de entrenamiento, acciones de motivación hacia la práctica deportiva, iniciativas de voluntariado y en el impulso de proyectos y actividades que fomenten la inclusión social a través del fútbol sala.

Desde Asprona se ha destacado la importancia de este tipo de alianzas, que permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprometida, mientras que el Club Deportivo Albacete Fútbol Sala reafirma con esta firma su apuesta por un deporte accesible, integrador y abierto a todas las personas.

Este convenio refuerza la colaboración entre el ámbito social y el deportivo, demostrando que el deporte es una herramienta clave para la inclusión, la participación y el desarrollo personal.