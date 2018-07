Revilla cree que Díaz Tezanos será "razonable con la disciplina de partido"

El presidente recuerda que el cese de Salvador Blanco no le corrresponde

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha afirmado que el relevo del consejero de Educación, Ramón Ruiz, a petición del PSOE, no ha repercutido en la gobernabilidad ni ha generado vacío de poder. En cuanto al cese de Salvador Blanco al frente de Sodercan, también reclamado por la Ejecutiva del PSOE junto con el de Rosa Inés García en MARE, ha dicho que "intuye que quien tenga que hacer esos relevos, si es que los hace, sea razonable con la disciplina de partido".

Se ha referido así a la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Universidades y Política Social, Eva Díaz Tezanos, exsecretaria general del PSOE de Cantabria, de quien dependen estas dos empresas públicas y el nombramiento y cese de los altos cargos de las mismas, y a quien la nueva dirección del PSOE ha dado un "ultimatum" para que cese a Blanco y García.

Revilla ha comparecido este lunes en el Pleno del Parlamento, a petición propia y también a solicitud del PP, para dar cuenta del cese de Ramón Ruiz como consejero de Educación, Cultura y Deporte y el nombramiento en su lugar de Francisco Fernández Mañanes, a petición de la Ejecutiva socialista.

El presidente ha dicho que no tiene "nada que objetar" al relevo en la Consejería de Educación porque los pactos se hacen entre partidos políticos y cuando se hacen esos pactos cada partido respeta los nombramientos del otro salvo que haya alguna razón o "impedimento" que lo haga inadecuado.

Revilla ha reconocido que él no habría cesado a Ruiz y ha vuelto a reconocer la "extraordinaria trayectoria" de la gestión del ya exconsejero aunque también ha señalado que la de su sucesor es igualmente "impecable" y es una persona "trabajadora", "honrada", con un "talante dialogador" y es un "perfecto conocedor" del tema.

Tampoco ha puesto 'peros' a las personas que ha nombrado Fernández Mañanes para componer su equipo. Sí ha reconocido que lo que planteó a su socio es que no hubiera "ningún vacío de poder" durante el relevo, algo que, a su juicio, no ha sucedido. "Jamás ha habido un vacío de poder", ha afirmado Revilla, quien ha añadido que no ha existido ni dentro de la Consejería ni en el Consejo de Gobierno.

Revilla ha afirmado que estos cambios son "algo habitual" en la vida política y en las coaliciones de Gobierno y en las democracia de los partidos políticos. Sin embargo, Revilla ha asegurado entender el papel de la oposición. "Lo que tiene que hacer la oposición es criticar al Gobierno".