Molleda: "¿Mi partido? Hay quien ha llegado alto sin ser ni jefe de escalera"

Al actual alcalde cartiego (PSOE) no le duelen prendas en agradecer la disposición de la Consejería de Obas Públicas de Roberto Media para dar solución a algunos problemas que su municipio arrastraba desde el pasado. “Debo ser agradecido. En ocho meses he encontrado con este Consejero -del PP- la solución a décadas de abandono del Gobierno Regional, con la inundación de dos pueblos y el polígono de La Llanada. Hemos encontrado la solución y la van a financiar ellos. El gobierno de Cantabria va a pagar esa inversión y se ha comprometido a aportar otros proyectos por valor de 1,5 millones”.

Agustín Molleda, que admite “desnudarse políticamente” en la conversación, se muestra dolido por la relación y el trato del anterior Gobierno de Cantabria, en el que su partido tenía competencias directas. “Una parte del anterior gobierno era más de la sumisión y del ´no me critiques´. Eso no lo comparto. Mi compromiso es sólo con Cartes”.

Molleda no rehúye la crítica feroz al actual secretario general del PSOE en Cantabria, Pablo Zuloaga, de cuya Ejecutiva llegó a formar parte. “Me equivoqué de tripulación y en formar parte de lo que algunos han utilizado para llevar a cabo su sueño personal. No se puede gobernar vía emoción ni moción. Se debe gobernar vía urna, se debe dejar gobernar y aportar de manera crítica constructiva”.

“Mi salida de la Ejecutiva al municipio de Cartes le vino muy mal, porque a algunos de mi partido no les gusta que les critiquen y solo les gusta que les diga que qué guapos y altos son. Cartes es una Galia política, en la que alrededor no queda nada de mis siglas políticas, algo haremos bien”, dice con orgullo. “Me marcho de la Ejecutiva y me aparto cuando no comparto una idea y un proyecto. Sigo siendo socialista, pero políticamente comparto poco o nada con esa persona “-Pablo Zuloaga-.

“Nos distanció la política. Los resultados lo dicen. El acercamiento al PRC sin nada a cambio fue un error. No entiendo la suma del conjunto sin un resultado común. Yo estuve en la negociación de ese gobierno. No llegué aquí para pactar sillones, retribuciones, sueldos y coches oficiales. El mandato era pactar proyectos comunes de partidos diferentes pensando en Cantabria. Cuando veo que no es así, me aparto y me marcho. No pintaba nada allí”.

“Hay quien ha llegado alto sin ser jefe de escalera”

“Mi círculo de confianza me ha legitimado en Cartes con los resultados en las elecciones. Es importante remarcar esto porque hay gente que ha llegado bastante alto sin ser ni delegado de clase ni jefe de escalera. Yo me dedico a ganar elecciones, pero siempre con mi criterio y mis valores y nunca condicionado y sumiso a nada ni nadie”.

Sobre el próximo Comité Federal del PSOE en Cantabria, Molleda ha dicho que “ni estoy, ni se me espera. Ni hago ni voy a pertenecer a ningún movimiento. Espero más de lo mismo…no sé si me interesa el propio movimiento que pudiera haber. La militancia socialista es libre y serán ellos los que decidan. Yo me voy a dedicar a gobernar Cartes”.

¿Futuro en Torrelavega? ¿ Continuidad en el PSOE?

“Tengo un compromiso con Cartes hasta el 17 de septiembre de 2026. Ese día entregaré mi acta como concejal e intentaré vota a la próxima alcaldesa en Cartes. A partir de ese día, borrón y cuenta nueva en política. Apuesto por la regeneración y limitación de mandatos. Se debe abrir la ventana para que pase el siguiente. Me resisto a pensar eso de que ´todos son iguales´. He hecho el mejor equipo y me dedicaré a finalizar con dignidad mi compromiso con mis vecinos”.

Sobre su continuidad en el PSOE, Molleda responde que “no sé lo que voy a hacer. Yo ya tenía carnet del partido antes de ser alcalde, pero no tengo claro si mis valores encajan en esa sigla. Mi compromiso y mi dedicación sólo puede estar centrada en mi municipio. Queda todavía mucha legislatura para hacer y planificar. Luego no sé lo que voy a hacer ni dónde lo voy a hacer. Quizás me vaya a mi casa”

Sobre su posible candidatura para ser alcalde de Torrelavega, con la que ha sido vinculado en repetidas ocasiones, Molleda no despeja la incógnita. “Tuve más posibilidades de ser secretario general del PSOE que alcalde de Torrelavega. A los alcaldes nos ponen los vecinos y las urnas. Lo que tenga que ser, será y pasará. Vamos a hacer una carrera de fondo. Hasta ese día, sólo Cartes. Tengo que acabar mi tarea con dignidad. No rechazo ni ser candidato a la alcaldía de Torrelavega ni ser presidente de Cantabria”, zanja.