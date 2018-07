PRC y PSOE acusan al PP de traicionar a Cantabria por un sillón

PRC y PSOE acusan al ministro de Fomento y a la presidenta del PP cántabro de venderá a la comunidad autónoma a cambio de intereses personales. Los portavoces de PSOE y PRC Silvia Abascal y Pedro Hernando señalan que el PP vuelve a engañar y traicionar a los cántabros por no pagar el dinero de Valdecilla: 22 millones del año pasado y 22 millones que tendrían que ir en los presupuestos de este año, pero no estarán porque el PP no admite enmiendas en el Senado.

Ambos afirman que el Gobierno de Cantabria no vocea, sino que reivindica. Insiste que en el Parlamento exigirán que se cumpla el acuerdo con el Estado para recibir el dinero.

Hernando emplaza incluso a los diputados populares a que aprueben la iniciativa mientras que dice “basta ya” señalando a Sáenz de Buruaga y De la Serna.