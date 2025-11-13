Lanzan huevos a Rubiales en la presentación de su libro: el detenido es su tío

El ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha sido atacado este jueves en la presentación de su libro, Matar a Rubiales, en Madrid. Un individuo se ha levantado en mitad del acto al grito de "no se preocupen, no pasa nada", y le ha lanzado varios huevos a Rubiales.

Rubiales se ha levantado al instante y se ha lanzado a por él, aunque varios de los asistentes al acto han conseguido pararle, además de reducir al individuo, que ha sido desalojado.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho (…) Que me tiren huevos me da igual", ha dicho Rubiales tras incidente y antes de continuar con el acto.

Según ha contado el periodista Juanfe Sanz en La Sexta, el personal allí presente ha tenido que llevarse del lugar a las hijas de Rubiales porque estaban llorando. El agresor, que ha resultado ser su tío, el hermano pequeño de su padre, ha sido detenido.

El ex presidente de la RFEF presenta este jueves en Madrid su libro Matar a Rubiales, en el que repasa su gestión al frente de la Federación y cuenta su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino 2023 en el que besó sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso, lo que acabó desencadenando en su dimisión al ser suspendido por la FIFA y ser posteriormente condenado por agresión sexual.