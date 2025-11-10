Residente en Cantabria

Muere el profesor cordobés que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam

Juan Manuel Serradilla permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda

Europa Press

Santander |

Juan Manuel Serradilla
Juan Manuel Serradilla | OC

El profesor cordobés residente en Cantabria, Juan Manuel Serradilla, que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda ha fallecido esta madrugada, según han informado sus familiares a través de la plataforma de 'crowdfunding' que crearon para repatriar al docente a España.

Ha sido el portavoz de la familia, Fernando Bejar, quien ha comunicado el fallecimiento en un mensaje en la web, recogido por Europa Press. "Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha escrito. Asimismo, ha mandado el agradecimiento por "el apoyo y el cariño" recibido.

El pasado 10 de septiembre, el profesor tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico que lo ha mantenido en la UCI.

Se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando fue hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital.

Su familia comenzó una campaña de 'crowdfunding' en la web 'gofundme.com' para reunir fondos para repatriarlo a Córdoba para ser tratado allí donde reside su hija.

