Los terribles detalles de los 'Safaris de la muerte' de Sarajevo: precio especial según el objetivo y más asesinatos en fin de semana

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación sobre personas italianas que supuestamente pagaban miles de euros para poder ir a Sarajevo a disparar a civiles en el contexto de la Guerra de Bosnia. Se trata de uno de los escándalos más impactantes y perturbadores de los últimos años.

La investigación explora estos viajes organizados en los que millonarios habrían pagado sumas muy elevadas para disparar contra los civiles y apunta a la existencia de una red que organizaba estos viajes exclusivos para adinerados que querían experimentar la guerra como si fuera un espectáculo. Estos "safaris humanos" permitían a los clientes acceder a posiciones de tiro en los alrededores de Sarajevo y disparar a discreción contra cualquier habitante indefenso, según han descrito fuentes judiciales italianas.

Precios, testimonios y horror en Sarajevo

Según las primeras filtraciones de la RAI, compañía publica de radiodifusión italiana, los participantes habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros para tener acceso a estos macabros "paquetes turísticos", donde el drama y el peligro eran la mercancía.

Testigos aseguran que existían "tarifas diferenciadas según el tipo de víctima" y que, en algunos casos, los promotores presumían de ofrecer la "auténtica experiencia de la guerra" a los turistas más extremos. Un antiguo oficial afirmó: "Se vendía la posibilidad de disparar a mujeres, niños y ancianos como si fuera una actividad recreativa. El horror era inimaginable".

Según explica Blas Moreno en 'El Orden Mundial', los detalles eran "terribles", ya que, por ejemplo, "se pagaba más por asesinar a niños", ya que había un precio específico para los adultos y uno más elevado para disparar a los más pequeños. También había más asesinatos en fin de semana: "Mucha gente viajaba en fin de semana para participar en estos tiroteos".

Un exmarine de EEUU, el primero en comentarlo hace casi 20 años

Moreno afirma que esta noticia ya se rumoreaba en la época de la Guerra de Bosnia hace 30 años, "nadie al detalle sabía qué pasaba, pero el primero en soltar la liebre fue un exmarine estadounidense que estaba en Sarajevo durante la guerra y que vio y escuchó cosas, así que lo contó en el Tribunal de La Haya en 2006 o 2007 cuando se juzgó esta guerra. Él lo dijo y aquello no supuso una investigación nueva en La Haya, pero sí estimuló que periodistas del gremio intentaran investigar sobre el tema".

Hace unos años se publicó un documental sobre el tema, pero "por la vía judicial era imposible porque Bosnia políticamente es un país muy inestable, así que no se logró investigar nada. En Serbia, mucho menos. Pero ahora es Italia quien lo ha conseguido".

Los escándalos rodean a Trump

Otro de los temas analizados por 'El Orden Mundial' son los correos publicados que aseguraran que Donald Trump conocía lo que estaba pasando con las chicas del 'Caso Epstein', la red de abusos pederastas que montó Jeffrey Epstein. Los correos incluyen mensajes de Epstein reconociendo que Trump pasó mucho tiempo en su casa con una de las chicas y que sabía lo que estaba sucediendo con ellas.

Prueba de ello, según explica Moreno, es la reacción del entorno del presidente, que cada vez está más "nervioso". Un comentarista conservador de la Cadena Fox dijo en antena: "Estoy de acuerdo en que deberíamos saberlo todo, pero deberíamos haberlo sabido durante el mandato de Joe Biden, que podría haber publicado toda esta información. Si hubiera algo incriminador contra Trump ya lo sabríamos porque le han echado en cara todo lo que han podido. Usar el 'Caso Epstein' como arma política para destruir a Trump desacredita toda la investigación. El foco debería estar en las víctimas y no en derribar al presidente".