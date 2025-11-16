Arturo Pérez-Reverte estalla contra la nueva medida de Ryanair: "Cada vez nos acorralan más"

Arturo Pérez-Reverte ha cargado duramente contra la nueva medida de Ryanair de retirar las tarjetas de embarque físicas y sustituirlas por tarjetas 100% digitales que los usuarios de la aerolínea deben presentar a través de sus teléfonos móviles.

"Cada vez nos acorralan más. Ésta es otra buena razón para no viajar nunca con @Ryanair. Y lo triste es que otras compañías aéreas y ferroviarias acabarán imitándolos. Ya ocurre con los bancos. Esta gentuza no nos permite vivir sin teléfono móvil", ha publicado en la red social 'X'.

Acompañando el mensaje, el escritor ha publicado un enlace a la web de la compañía en la que anuncian la medida: "Las tarjetas de embarque ahora son totalmente digitales. Escanea el código QR para descargártela", dice la web.

"Ryanair se ha pasado a las tarjetas de embarque 100 % digitales (TED) y ya no aceptará tarjetas de embarque impresas. Esto significa que todos los pasajeros recibirán una TED en su aplicación móvil de Ryanair cuando facturen en línea", sigue el anuncio.

Después, la aerolínea explica en un preguntas y respuestas el motivo del cambio, cómo funciona y diversas casuísticas que se pueden presentar con los smartphones y las tabletas en el aeropuerto en el momento de presentar la tarjeta de embarque digital.

Tarjetas de embarque 100% digitales

La nueva medida de Ryanair entró en vigor el pasado miércoles 12 de noviembre. A partir de esa fecha, la aerolínea sólo acepta tarjetas de embarque 100% digitales poniendo fin así al billete físico. Con esta medida, estima ahorrar hasta 40 millones de euros al año, además de "ayudar a reducir los precios" de los vuelos.

La compañía explicó en un comunicado que a partir de ese día, los clientes de la aerolínea tendrían que usar la tarjeta de embarque digital generada en su app myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo de la 'low cost'.

El primer día de implantación, Ryanair informó de que más del 98% de los pasajeros habían presentado su tarjeta de embarque digital, mientras que el 2% restante, que había facturado online antes de llegar al aeropuerto, se le había expedido una gratuita en los mostradores.