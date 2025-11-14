Sánchez sorprende con su look más roquero en Radio 3: "Cuando deje esta responsabilidad dentro de muchos años retomaré ir a festivales"

Pedro Sánchez ha acudido a Radio 3 para hablar de música, festivales, conciertos y los artistas españoles e internacionales que están más en auge. El presidente ha reconocido que es más de escuchar a mujeres cantantes que a hombres y que nuestro país se encuentra ante "una explosión de talento brutal", como Rosalía, que recientemente ha lanzado su último disco 'Lux', convirtiéndose desde casi el momento de su lanzamiento en un gran éxito.

"Me reservé una hora para escucharlo"

"Me ha parecido una maravilla", así ha valorado el presidente del Gobierno el trabajo de Rosalía: "Algunas veces comentáis que ahora en los discos, no escuchas todas las canciones, sino una, dos o tres, lo que te dé tiempo. Pero en este, me lo he escuchado del tirón. Ahora soy más de escuchar canciones sueltas, pero como había leído que este disco había que escucharlo del tirón, me reservé una hora para escucharlo".

Sánchez ha dicho también que, aunque apenas tiene momentos para escuchar música, siempre intenta sacar algo de tiempo para "desconectar" y "abstraerse". Ha recordado que, cuando estaba en la oposición, aprovechaba cuando salía a correr y que ahora lo hace los fines de semana o cuando tiene algún viernes libre por la noche, "al final, encuentras un rato".

¿De qué es más Pedro Sánchez: conciertos en festivales o salas?

"Muchas veces, el reto para una persona que por la responsabilidad que tiene cuenta con tanta información y escucha programas de información política o de tertulia, es querer participar. A mí me apetece participar, decir 'esto no es así', así que prefiero desconectar escuchando música, abstrayéndome de esos debates y enriqueciéndome desde el punto de vista espiritual", ha dicho.

Otro de los temas de conversación han sido los conciertos. ¿De qué es más Pedro Sánchez: de festivales o de salas? El presidente lo ha tenido claro: "Me gustan mucho los festivales porque te dan la ocasión de por ir de un escenario a otro, echar un fin de semana en una ciudad que no conoces". Ha recordado con mucho cariño el concierto de Guns N' Roses en el Estadio Vicente Calderón al que fue cuando tenía 14 o 15 años: "Perdí 3 o 4 kilos de los botes que daba".

"La pena es que no puedo ir a muchos festivales de música", ha reconocido. Y entre risas y miradas cómplices ha añadido: "Cuando deje esta responsabilidad, dentro de muchos años, lo volveré a retomar".