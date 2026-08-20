El TUS refuerza con lanzaderas el servicio de autobuses a los conciertos de la Virgen del Mar

El Ayuntamiento de Santander, a través del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS), pondrá en marcha un servicio especial de autobuses lanzadera con motivo de los conciertos programados durante los próximos días en el entorno de la Virgen del Mar.

El dispositivo conectará las Estaciones de RENFE/FEVE con Ciriego los días de celebración de los distintos eventos, con servicios de ida durante la tarde y de regreso una vez finalizados los conciertos.

“Queremos facilitar que quienes acudan a los conciertos puedan hacerlo en transporte público y, al mismo tiempo, garantizar que los usuarios habituales de la línea 17 puedan seguir utilizando este servicio con normalidad y sin verse afectados por el incremento puntual de viajeros”, ha asegurado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro.

Por este motivo, el TUS ha diseñado una lanzadera específica entre las Estaciones y Ciriego, que permitirá absorber buena parte de los desplazamientos vinculados a los conciertos. Durante las horas previas a cada actuación facilitará la llegada al entorno de la Virgen del Mar y, al término de los eventos, permitirá regresar hacia el centro de Santander.

“Se trata de ofrecer una alternativa cómoda y eficaz al vehículo privado, reforzando el transporte público precisamente en unas jornadas en las que se espera una importante afluencia de personas”, ha señalado el responsable municipal.

Los servicios especiales mantendrán las tarifas habituales del TUS, por lo que los viajeros podrán utilizarlos en las mismas condiciones que el resto de los autobuses urbanos.

Horarios de los servicios especiales

Los horarios de salida variarán en función de cada concierto. En el trayecto de ida, los autobuses partirán desde las Estaciones con horarios previamente establecidos.

Para el regreso, las lanzaderas saldrán desde Ciriego dentro de las franjas indicadas y a demanda, conforme se vayan completando los autobuses, lo que permitirá adaptar el servicio al ritmo de salida del público al término de cada evento.

Día 21 – La Oreja de Van Gogh

Las salidas desde las Estaciones se realizarán a las 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30 horas.

Para el regreso, los autobuses partirán desde Ciriego entre las 00:30 y las 01:45 horas, a demanda y conforme se vayan completando los vehículos.

Día 22 – Caribe Mix Festival

Las salidas desde las Estaciones serán a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

Los servicios de regreso saldrán desde Ciriego entre las 01:00 y las 03:15 horas, a demanda y a medida que se complete la capacidad de los autobuses.

Día 27 – Negrita Music Festival

Los autobuses partirán desde las Estaciones a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

A la finalización del festival, las lanzaderas efectuarán las salidas desde Ciriego entre las 01:00 y las 03:15 horas, en función de la demanda y conforme se vayan llenando los vehículos.

Día 28 – Negrita Music Festival

Las salidas desde las Estaciones están previstas a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

Para el regreso al centro de la ciudad, los autobuses saldrán desde Ciriego entre las 01:00 y las 03:15 horas, a demanda y conforme se complete cada vehículo.

Día 29 – Sonorama Day

Las conexiones desde las Estaciones partirán a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas.

Una vez finalizado el evento, las salidas desde Ciriego se realizarán entre las 01:00 y las 03:15 horas, a demanda y conforme se vayan completando los autobuses.