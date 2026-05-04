La tromba de agua de anoche en Santander deja más de 20 litros por metro cuadrado en una hora

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La tromba de agua caída en Santander al anochecer del domingo dejó en la capital cántabra más de 20 litros por metro cuadrado en solo una hora, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

De hecho, la mayor parte de la intensa lluvia que se inició desde las 20.30 horas se concentró en apenas 20 minutos, en los que se registraron 18 litros por metro cuadrado.

Esta tormenta intensa, que duró una media hora, provocó inundaciones en varias zonas de Santander, anegando aceras y carreteras en el centro urbano y en algunos barrios de la capital.

De este modo, los Bomberos de Santander y la Policía Local atendieron alrededor de una veintena de incidencias relacionadas con la fuerte tormenta, principalmente en puntos como el túnel de la calle Burgos, que se ha cortado al tráfico; el paseo de Pereda; la zona de Campogiro; el Alisal o la avenida de Pontejos-autovía S-20, según informaron fuentes municipales a esta agencia.

Además, previamente, en Torrelavega se registraron 12 litros por metro cuadrado en una hora.

De hecho, Torrelavega fue el punto de Cantabria donde más llovió el domingo en Cantabria, ocupando el noveno puesto en el ránking nacional de esa jornada, con una precipitación acumulada de 27,3 litros por m2.

Ya fuera del ránking nacional, pero con considerables acumulaciones de lluvia se situaron San Felices de Buelna (25,2 l/m2); Santander (23,4 l/m2); Santillana del Mar (21,4 l/m2) y la zona del aeropuerto Seve Ballesteros, donde cayeron 20,2 l/m2. De hecho, el vuelo de anoche Madrid-Santander tuvo que ser desviado a Bilbao por meteorología adversa.

Previsión para este lunes

Ya este lunes, en el que Cantabria sigue en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias hasta el mediodía, varios puntos de la comunidad figuran entre los de más precipitación acumulada en lo que va de día.

Así, Villacarriedo ocupa el segundo lugar del ránking nacional, con 17,8 l/m2. El quinto puesto lo ocupa Santander (14,2 l/m2); el sexto Torrelavega (12,7 l/m2); el séptimo el área del aeropuerto cántabro (12,3 l/m2) y en novena posición está San Felices de Buelna, con 11,4 l/m2.