La consejería de Cultura anuncia el cierre temporal del MUPAC

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El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), cerrará desde mañana sus instalaciones de manera temporal tras las fuertes tormentas registradas durante la jornada de ayer en Cantabria, que han provocado problemas técnicos en distintas salas de este espacio, lo que ha aconsejado adoptar esta medida de manera preventiva y responsable.

El cierre tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los visitantes y del personal del museo, así como proteger las colecciones arqueológicas y patrimoniales que alberga el centro.

Desde primera hora de hoy, los servicios técnicos de la Consejería están realizando una evaluación exhaustiva del estado de las instalaciones y llevando a cabo las actuaciones necesarias para solventar los efectos ocasionados por el temporal.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha avanzado que la reapertura del MUPAC se llevará a cabo una vez que el espacio reúna las condiciones adecuadas tanto en materia de seguridad como de conservación del patrimonio. Se informará oportunamente de la fecha de reapertura a través de los canales oficiales del museo.

La Consejería de Cultura quiere agradecer la comprensión de la ciudadanía y lamenta las molestias que este cierre temporal pueda ocasionar.