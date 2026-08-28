Tráfico prevé 161.000 desplazamientos en las carreteras cántabras en la operación retorno del verano

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 28 de agosto, a partir de las 15.00 horas, la operación especial 'Retorno del verano' que tendrá lugar hasta la medianoche del lunes, día 31.

Durante estas jornadas se prevén unos 161.000 desplazamientos de largo recorrido por las principales carreteras de Cantabria, de los 6,8 millones que se esperan en todo el país.

Y es que en estos días coincidirán en carretera los desplazamientos habituales de un fin de semana de verano con los de los ciudadanos que regresan a sus localidades de residencia tras las vacaciones.

Por eso, se esperan importantes movimientos de vehículos desde este viernes por la tarde, principalmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, que pueden provocar retenciones de entrada a las ciudades, así como en las principales vías de comunicación de salida de zonas turísticas y de descanso.

El sábado por la mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, continuará el tráfico intenso en sentido salida por el comienzo tanto del fin de semana como del mes vacacional de septiembre hacia zonas turísticas de costa y descanso, movimientos que se unirán a los habituales de fin de semana estival de corto recorrido a zonas de segunda residencia y playas y, ya por la tarde, a los de retorno hacia los grandes núcleos urbanos de aquellos que han finalizado sus vacaciones y realizan un regreso escalonado.

Tanto el domingo como el lunes se prevé que la mayor intensidad de circulación se registre entre las 16.00 y las 23.00 horas.

Dispositivo especial

Con todo este flujo de vehículos en carretera, la DGT ha establecido medias de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, para facilitar la movilidad y fluidez de los distintos usuarios de la vía y velar por su seguridad.

En el caso de Cantabria, ya está todo listo para esta operación retorno del verano y las vías con más desplazamientos previstos serán, como es habitual, la A-8, la A-67, la S-10 y la S-30, especialmente en la tarde del viernes, la mañana del sábado y las tardes del domingo y el lunes.

Los puntos más conflictivos de tráfico serán la A-67 que conecta Cantabria con la Meseta y la zona oriental de la A-8, limítrofe con el País Vasco. En esta última zona, habrá restricciones a vehículos más de 7.500 kilos en determinadas bandas horarias.

180 agentes

En Cantabria, para la realización de estas medidas en las vías interurbanas, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará hasta un total de 180 agentes, contando con la colaboración, en las vías urbanas, de las policías locales de los distintos municipios de Cantabria.

Igualmente, se cuenta con la colaboración del personal del Centro de Gestión de Tráfico Noroeste-Cantábrico de la DGT, personal de mantenimiento de carreteras y servicios de emergencia.

Tráfico recomienda, antes y durante el viaje, informarse del estado de las carreteras a través de todos sus canales de comunicación, a través de la cuenta de X, @DGTes, de los boletines informativos en radio y televisión, como en el teléfono 011 o en la web del organismo (www.dgt.es o https://infocar.dgt.es/etraffic/) para poder evitar imprevistos y utilizar los itinerarios alternativos propuestos en caso necesario.