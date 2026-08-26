Las autoescuelas de Cantabria reclamarán contra la nueva asignación de plazas de examinadores de tráfico

LEER MÁS El radar de tramo de Castro Urdiales multa a 30.000 conductores en su primer año de funcionamiento

Las autoescuelas cántabras reclamarán contra la nueva asignación de plazas de examinadores de tráfico. Esta semana se han adjudicado 100 plazas nuevas de examinadores, pero ninguna ha sido para Cantabria, según denuncia Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Autoescuelas cántabras.

Según denuncia Santamaría durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, “de esas 100 plazas disponibles” que se cubrirá en el mes de septiembre y han salido a concurso, “no nos han dado ninguna”. Algo que le “parece particularmente lamentable” al presidente de las autoescuelas cántabras.

Santamaria explica que están “un escrito para presentar a la degradación, otro escrito para presentar a la Jefatura Provincial de Tráfico, para ver qué podemos hacer”. Todo cuando hay casi 5.000 alumnos en lista de espera para poder enfrentarse a la parte práctica del carné de conducir.

“Yo particularmente no entiendo” los criterios “para que manden una plaza de este tipo” y, según el presidente de la Asociación de Autoescuelas, “tenemos un mosqueo monumental, porque no es ni medio normal que de 100 plazas que han repartido en toda España no nos toque ninguna, me parece lamentable”.