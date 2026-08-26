Rescatados los dos tripulantes del pesquero Comillas Tercero tras incendiarse al norte de Castro Urdiales

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Bilbao, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Santander, ha coordinado durante la mañana de hoy el rescate de los dos tripulantes del pesquero Comillas Tercero, que declaró un incendio a bordo cuando navegaba a unas 7 millas al NNE de Punta Pescador, frente a la costa oriental de Cantabria.

Tras recibirse la llamada de socorro a las 08:00 horas, el CCS Bilbao movilizó la embarcación Salvamar Alcyone y el helicóptero Helimer 206, contando además con la colaboración de varios pesqueros que se encontraban en las proximidades. Los dos tripulantes abandonaron el buque en una balsa salvavidas y fueron localizados y rescatados, a las 8.13 horas, por el pesquero Lutxi.

A la llegada de los medios de Salvamento Marítimo, el pesquero se encontraba prácticamente consumido por las llamas. Uno de los tripulantes presentaba quemaduras en la cara, por lo que fue evacuado a las 9.22 horas por el helicóptero Helimer 206 de Salvamento Marítimo y trasladado al aeropuerto de Santander para su atención sanitaria con una ambulancia. El segundo tripulante fue trasladado por la Salvamar Alcyone hasta Laredo donde atracó a las 10.05 horas.

El buque SAR Gavia se dirige a la zona de la emergencia para comprobar el estado del pesquero.

Salvamento Marítimo agradece la colaboración prestada por los buques que han participado en las labores de asistencia y rescate durante esta emergencia.