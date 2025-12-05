Tráfico prevé 143.000 desplazamientos en las carreteras de Cantabria durante el puente de la Constitución

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 5 de diciembre, a partir de las 15.00 horas, hasta la medianoche del lunes 8 el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada, durante el cual se prevén 143.000 desplazamientos por las principales vías de comunicación de Cantabria.

A nivel nacional, se prevén 5,7 millones de movimientos, con un incremento notable en vías hacia segundas residencias, zonas turísticas y municipios con tradición navideña.

Momentos de más tránsito en Cantabria

Los momentos de mayor intensidad de tráfico en Cantabria se concentrarán este viernes entre las 16.00 y las 22.00 horas, así como la mañana del sábado 6, día festivo en el que también habrá trayectos de corto recorrido hacia áreas de ocio cercanas. El retorno está previsto para la tarde del lunes.

Ante este aumento de desplazamientos, la Guardia Civil de Tráfico pondrá en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras, con hasta 180 agentes desplegados en las carreteras cántabras, ha informado la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Recomendaciones de la DGT

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la DGT recuerda la necesidad de extremar las precauciones, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y utilizar el alumbrado del vehículo.

La DGT informará sobre la situación del tráfico a través de su página web, el teléfono 011, los paneles de señalización variable y sus cuentas en redes sociales (@informacionDGT y @DGTes).