Las terrazas en Santander podrán estar abiertas hasta las 00:30 todos días de la semana

El Ayuntamiento de Santander ha presentado el documento inicial de la futura ordenanza de terrazas del municipio. Los principales cambios que introducen afectan al horario y al espacio físico. Se limita el horario de cierre a las 00:30 horas, tanto los días laborables como los fines de semana, salvo en Semana Grande, y se establecen delimitaciones físicas mediante la colocación de 'tachuelas' en el suelo.

No se permitirá sacar las barras al exterior, salvo en el barrio Pesquero, y se podrán colocar pantallas, pero sin sonido ni publicidad. Además, se establece que los extremos de las sillas y mesas tengan gomas para reducir el ruido al arrastrarse.

En cuanto al mobiliario deberá ser apilable para recogerlo diariamente, y se tratará de incentivar que los hosteleros que comparten la misma zona acuerden una estética común para tener en cuenta a la hora de renovar los elementos. Dejarán un espacio de 1,80 metros de paso libre y podrán ocupar hasta el 50% de la superficie exterior del negocio de al lado si tienen autorización -hasta ahora podían hacer uso de la totalidad-.

En cuanto a la limpieza, se establece que deberá ser "exhaustiva" y que deberá colocarse una papelera cada diez mesas, además de tener que recogerse el mobiliario -apilable- cada día. Y en materia de accesibilidad, deberá haber una mesa "accesible" cada seis y la terraza no podrá cruzar viales de circulación -con excepciones en plazas, alamedas y parques-, pasos para viviendas, vados, entradas a comercios, pasos de peatones, etcétera.

Se permitirá la colocación de estufas y nebulizadores de agua, y será obligatorio tener extintores.

Podrá tener una terraza cualquier titular de un local de hostelería o de un negocio cuyos epígrafes estén relacionados con ella, siempre que sea la actividad principal. Deberá solicitar la licencia cualquiera que quiera ocupar un espacio en la calle, bien sea en suelo público o en suelo privado de uso público -como en soportales-. No será necesario renovar esa licencia cada año si no cambian las condiciones de la instalación.

Entre los requisitos para obtenerla figuran no tener deudas ni multas de control ambiental y no haber hecho obras sin licencia. En cuanto a las obligaciones, además de velar por el aforo y el ruido, la autorización implica tener un seguro y pagar una fianza para posibles desperfectos causados por la instalación.

Además, se introduce un nuevo régimen sancionador con multas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros, en función de si se consideran leves, graves o muy graves. También se contemplan dos tipos de terraza: permanente o temporal -del 1 de marzo al 31 de diciembre-.

La propuesta del equipo de Gobierno es un documento que se encuentra aún en el "punto cero", tal y como ha dicho la alcaldesa, Gema Igual, ya que tras su presentación este martes se publicará el texto en la web para que la ciudadanía haga sus sugerencias durante diez días.

A continuación, deberá aprobarse en Junta de Gobierno Local y se darán otros diez días a los grupos políticos de la Corporación para sus enmiendas. Después pasará a Comisión y al Pleno para su aprobación inicial, tras lo que habrá 30 días para alegaciones antes de aprobarse definitivamente.