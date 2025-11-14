Suspendido cautelarmente de empleo el profesor investigado por citarse con menores

El titular de la plaza n.º 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha acordado suspender cautelarmente de cualquier empleo, profesión o actividad retribuida o no que implique contacto con menores al profesor investigado por presuntamente citarse con menores de edad.

En un auto hoy dado a conocer, el magistrado adopta esta medida cautelar en el marco de las diligencias previas abiertas contra este hombre, sobre el que ya se encuentra vigente la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicar con las cuatro menores que hasta ahora han sido identificadas como víctimas.

El hombre pasó a disposición judicial el pasado martes y la magistrada titular de la plaza n.º 4 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, que se encontraba de guardia, adoptó la citada medida cautelar.

Posteriormente, se inhibió a favor del magistrado de la plaza n.º 4, que es el encargado de asumir todos los procedimientos relacionados con violencia sobre la mujer y también por delitos contra la libertad sexual.

Es ahora este magistrado, que va a instruir la causa, el que acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de profesión o actividad retribuida o no que conlleve contacto con menores.