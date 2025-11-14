POFESOR MENORES

Suspendido cautelarmente de empleo el profesor investigado por citarse con menores

También se le ha prohibido comunicarse con las cuatro personas identificadas como víctimas

El detenido por contactar con menores para tener citas sexuales es profesor del CEIP Marina de Cudeyo
El titular de la plaza n.º 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha acordado suspender cautelarmente de cualquier empleo, profesión o actividad retribuida o no que implique contacto con menores al profesor investigado por presuntamente citarse con menores de edad.

En un auto hoy dado a conocer, el magistrado adopta esta medida cautelar en el marco de las diligencias previas abiertas contra este hombre, sobre el que ya se encuentra vigente la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicar con las cuatro menores que hasta ahora han sido identificadas como víctimas.

El hombre pasó a disposición judicial el pasado martes y la magistrada titular de la plaza n.º 4 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, que se encontraba de guardia, adoptó la citada medida cautelar.

Posteriormente, se inhibió a favor del magistrado de la plaza n.º 4, que es el encargado de asumir todos los procedimientos relacionados con violencia sobre la mujer y también por delitos contra la libertad sexual.

Es ahora este magistrado, que va a instruir la causa, el que acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de profesión o actividad retribuida o no que conlleve contacto con menores.

