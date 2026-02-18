Huelga en Cantabria

El Sindicato Médico cifra en cerca del 70% el seguimiento de la huelga este miércoles en Cantabria

Aproximadamente siete de cada diez profesionales secundan el paro y "solo un 30%" han ido a su puesto

Europa Press

Santander |

Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico en Cantabria
Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico en Cantabria | Juanma Serrano - Europa Press

El Sindicato Médico de Cantabria cifra en cerca de un 70 por ciento el seguimiento de la huelga este miércoles en la comunidad autónoma, ya que según ha indicado aproximadamente siete de cada diez profesionales secundan el paro y "solo un 30%" han ido a su puesto.

Por centros de salud, el sindicato ha detallado que en esta tercera jornada del paro semanal convocado en toda España contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, en el de La Barrera de Castro Urdiales de un total de 16 médicos hay "uno trabajando", mientras que en Cotolino, en el mismo municipio, prestan servicio cuatro de 14.

En el Bajo Asón, en Ampuero, también solo ha ido a trabajar uno de los seis facultativos con los que cuenta este centro; en Bezana, tres de 15; en el centro Puerto, en la calle Castilla de Santander, cinco de 12; en Gama, tres de siete; en Meruelo, uno de ocho; en Santoña, dos de diez; en Nansa, ninguno de tres; en San Vicente de la Barquera, cuatro de ocho; en Camargo Costa, de seis de 13; en Colindres, tres de diez y en Altamira, seis de 12, según datos facilitados por el Sindicato Médico a Europa Press.

En cuanto a hospitales, la formación ha asegurado que en los quirófanos de Valdecilla y Sierrallana hay "cero" profesionales prestando servicio, salvo para urgencias y alguna intervención oncológica (pacientes con cáncer) "indemorable".

El sindicato ha explicado que sus cifras difieren de las aportadas por el Gobierno regional -que las ofrece al final de cada jornada- porque la Consejería de Salud incluye a los sanitarios que están "de permisos y de mínimos" entre los que no secundan la huelga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer