Dos menores con pasamontañas huyen al ser sorprendidos haciendo grafitis en el túnel de la Marga

La Policía Local de Santander ha denunciado a dos menores, de 16 años, que hacían grafitis en las paredes del túnel peatonal del Parque de la Marga. Ambos llevaban pasamontañas y salieron corriendo cuando fueron sorprendidos por los agentes.

Los hechos sucedieron el lunes a las 20.45 horas y los efectivos les incautaron varios botes de spray de pintura, ha informado la Policía este miércoles.

Fueron denunciados por daños intencionados contra el patrimonio público, por deteriorar equipamientos o elementos de servicios públicos así como el mobiliario urbano, y también por desobedecer las indicaciones de los agentes, ya que llevaban pasamontañas para evitar ser identificados y salieron corriendo cuando fueron sorprendidos.

Por otro lado, el martes a las 16.00 horas en la calle San Fernando la Policía denunció a un hombre de 44 años por consumir alcohol en la vía pública y por desobedecer las indicaciones de los agentes.

Y ese mismo día pero a las 11.05 horas en la calle Los Escalantes, denunciaron a un joven de 23 por venta ambulante de diferentes enseres sin presentar autorización municipal.