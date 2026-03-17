Sigue la investigación del crimen de Pedreña y el detenido pasará a disposición judicial

LEER MÁS La mujer asesinada por su pareja en Pedreña fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúa la investigación del asesinato de la mujer de Pedreña, en Marina de Cudeyo, y que el Ministerio de Igualdad ha confirmado que se trata de un crimen machista.

La víctima, de nombre Mercedes y de 64 años, falleció el sábado, por asfixia compatible con estrangulamiento, y al día siguiente fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que se prevé que pase a disposición judicial mañana, según ha indicado hoy el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

La mujer, que murió en el domicilio familiar, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.

El sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil el domingo por la mañana y "probablemente" comparecerá ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, de guardia cuando ocurrieron los hechos, el miércoles, cuando agentes del instituto armado hagan "la mayor investigación posible" sobre lo sucedido. De ser así, se agotaría el plazo legal de 72 horas para que un detenido pase a disposición judicial.

Sánchez envía su pésame a las familias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a las familias de las mujeres asesinadas por violencia machista en Cantabria y Huesca.

"Todo mi cariño y mi más sentido pésame para las familias de las mujeres asesinadas en Cantabria y Huesca, víctimas de la violencia de género", ha escrito en un mensaje 'X', recogido en Europa Press.

Sánchez se ha comprometido a no dar "ni un paso atrás hasta lograr que todas las mujeres vivan libres, seguras, sin miedo" y ha recordado el número de atención a las víctimas (016).

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 13 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos este lunes, el de la localidad cántabra de Pedreña y otro en Huesca.