La mujer asesinada por su pareja en Pedreña fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia

LEER MÁS Marina de Cudeyo guarda un minuto de silencio por el presunto asesinato machista de Pedreña

La mujer madrileña de 64 años asesinada este sábado por su pareja en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia, que apuntan a asfixia compatible con estrangulamiento como posible causa de la muerte.

Así lo ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa tras el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para condenar el asesinato.

Además, ha indicado que el detenido, de 52 años, todavía no ha declarado y probablemente en las próximas horas o ya mañana pasará a disposición judicial. En concreto, lleva el caso la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, en funciones de guardia la semana pasada.

Condenado por violencia de género

El hombre de 52 años detenido ayer en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) como presunto autor del asesinato, el pasado sábado, de su pareja, una mujer de 64 años nacida en Madrid, tenía una condena firme por dos casos de violencia de género en la capital de España pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGen.

Así lo ha informado este lunes la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha detallado que los dos casos de denuncias por violencia de género previas de otras mujeres son de los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Según información de la Delegación del Gobierno, la víctima no había presentado denuncias contra su pareja. No estaban casados y la mujer no tenía familia en Cantabria.